Fugado de la cárcel de máxima seguridad habría asesinado a guardia en Ciudad del Este

El asalto ocurrió en la mañana del 23 de marzo pasado en el local de la empresa Holding Xtreme Import Export, en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

El golpe fue perpetrado por cuatro hombres que actuaron en una camioneta Renault Duster. Uno quedó en el volante y tres bajaron a apretar la empresa, de donde robaron varios volúmenes de medicamentos adelgazantes, principalmente a base de Tirzepatida, valorados en más de 105 mil dólares.

El guardia de seguridad de la empresa, Sebastián Alfonzo Amaro, de 51 años, fue neutralizado con dos tiros de pistola antes siquiera de poder reaccionar.

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El que le habría disparado al guardia ahora fallecido es Wilson Darío Rotela Coronel, de 28 años, alias Wilson’i, quien ya tiene orden de captura en esta causa.

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Otros supuestos implicados son Juan Carlos Gaona García, de 29 años; César Leonardo Ramírez Acuña, de 32 años; Roberto Ramón Martínez Insfrán, de 29 años; Rodrigo Fabián Silva Arguello, de 22 años, y José Armando Acosta González, de 29 años.

El 26 de marzo pasado, se hicieron allanamientos en buscado de estos sospechosos, pero el que en realidad fue capturado es Francisco Fabián Leguizamón Sanabria, de 26 años, quien era buscado por varios otros golpes, aunque formaría parte de la misma gavilla.

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La investigación de este crimen está a cargo del fiscal Luis Alberto Trinidad Colmán y policías del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

Sospechoso, procesado por crimen de policía en Ciudad del Este

El supuesto asesino del guardia de la empresa Holding Xtreme Import Export, Wilson Darío Rotela Coronel, permanece prófugo desde el 26 de marzo de 2025, cuando participó del escape de ocho reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

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Cuando eso, además de Wilson, se fugaron los paraguayos Fredy González Delvalle (recapturado), Blas Pablo Melgarejo Benítez (recapturado), Fernando José Aquino Salinas (recapturado), Derlis Ramón Giménez Olivella (recapturado) y Juan Valentín Insfrán Espínola (prófugo), así como los brasileños Anderson Queiroz de Freitas (recapturado) y Marcio Quadra Caetano (prófugo).

Wilson estaba preso por el homicidio del oficial primero de la Policía Nacional Gustavo Isaac Bareiro Godoy, de 31 años, ocurrido el 27 de julio de 2022, cuando el agente casualmente llegó a la bodega Zuall Autoservice en el barrio Obrero de Ciudad del Este, que justo en ese momento estaba siendo asaltada por una gavilla.

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El oficial Bareiro era subjefe de la comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Este, que queda a pocos metros de la bodega donde ocurrió la tragedia.