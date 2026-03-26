Allanamientos en busca de asaltantes culminan con un detenido en Ciudad del Este

El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete de Investigaciones, mencionó que ejecutaron cuatro allanamientos en la mañana de este jueves. Uno de los buscados, Francisco Fabián Leguizamón Sanabria, fue localizado y detenido en una vivienda ubicada en el barrio Fátima de esta capital departamental.

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En ese lugar, los intervinientes se incautaron de teléfonos celulares, ropas varias, equipos y accesorios de circuito cerrado, una billetera con documentos personales y dinero en efectivo, que serán analizados por los investigadores.

Le atribuyen al menos tres asaltos

De acuerdo con los investigadores, el caso estaría relacionado con el asalto domiciliario ocurrido el 10 de enero en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. En ese hecho, delincuentes armados robaron 7.000 dólares y otra suma en guaraníes.

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Por este caso, ya habían sido detenidos Diego Ramón Verón Espínola y el presunto líder de la banda, Jhonatan Reinaldo Oviedo Caballero (28), alias Teletubbie.

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La misma banda, que integraría Leguizamón, sería responsable del asalto perpetrado el 17 de enero en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, donde dos repartidores de lácteos fueron interceptados a punta de armas y despojados de G. 35 millones.

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Asimismo, se investiga la posible participación del mismo grupo en otro asalto registrado el 29 de enero en una estación de servicios del kilómetro 10 de Ciudad del Este, donde los autores se llevaron más de G. 3 millones en guaraníes.