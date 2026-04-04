Alerta MAFE: buscan a joven de 16 años desaparecida en Fernando de la Mora

La desaparición de una adolescente de 16 años en Fernando de la Mora activó la Alerta MAFE y un operativo de búsqueda, mientras autoridades solicitan información para dar con su paradero.

De acuerdo con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la adolescente fue vista por última vez sobre la calle San Roque González de Santa Cruz, en la zona sur de Fernando de la Mora.

Desde entonces, no se tienen datos sobre su paradero, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda a nivel nacional.

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Descripción de la adolescente

Al momento de su desaparición, Gissella Belén Colman Álvarez vestía un body de color negro y un short del mismo tono.

Según el reporte oficial, presenta las siguientes características:

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Contextura delgada

Estatura mediana

Cabello negro

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Solicitan colaboración ciudadana

Las autoridades instan a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda contribuir a localizar a la menor.

Para ello, se encuentran habilitados los siguientes canales:

Línea directa: 0986 760 083

Emergencias (Policía Nacional): 911

Fono Ayuda (Niñez y Adolescencia): 147

Denuncias: 130

Protocolo de búsqueda activado

La Alerta MAFE implica la difusión inmediata de los datos de la persona desaparecida y la coordinación entre distintas instituciones para agilizar su localización.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda de la adolescente.