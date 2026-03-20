Buscan a adolescente desaparecida en Areguá

La adolescente desaparecida fue identificada como Ana Belén Ayala Ortiz, de 17 años, quien reside en el barrio San Ramón de la ciudad de Areguá.

La denuncia fue formulada el 19 de marzo de 2026 por su padre, Roberto Ayala Riquelme, quien comunicó el hecho a través de la comisaría jurisdiccional, según el reporte remitido al Ministerio Público.

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Fiscalía exige informe y aplicación de protocolos

El agente fiscal de Luque, Jorge Escobar, requirió a la dependencia policial interviniente un informe detallado sobre todas las diligencias investigativas realizadas en el caso.

Asimismo, solicitó que, en caso de no haberse dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la adolescente, se proceda de manera inmediata conforme a los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

El fiscal también recordó la obligación de cumplir con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, exigiendo la remisión del informe en un plazo de 24 horas.

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Adolescente sigue tratamiento médico

De acuerdo con el testimonio del padre, la joven se encuentra bajo tratamiento médico en el Hospital Nacional de Itauguá, por lo que requiere medicación.

En cuanto a sus características físicas, fue descrita como de contextura delgada, estatura alta, tez trigueña y con cabello largo de color negro.

Investigación en curso

El caso se encuentra en plena etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la desaparición y dar con el paradero de la menor.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizarla, comunicándose con la comisaría más cercana o con el Ministerio Público.