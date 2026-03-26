Buscan a adolescente de 15 años desaparecida en Yhú

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, la menor desaparecida se ausentó de su vivienda ubicada en la colonia Sidepar – Tablita, en el distrito de Yhú, alrededor de las 22:00.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul, una blusa corta negra y posiblemente una campera del mismo color.

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Sospechan que estaría en Ypané

Tras las primeras diligencias realizadas por el Ministerio Público, se maneja la información de que la adolescente podría encontrarse actualmente en la ciudad de Ypané.

Específicamente, los datos recabados apuntan a que estaría en inmediaciones del barrio Potrerito, por lo que se intensifican los trabajos de búsqueda en esa zona.

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Piden colaboración de la ciudadanía

La Fiscalía insta a cualquier persona que tenga información precisa sobre el paradero de la menor, o que la haya visto, a comunicarse de inmediato con el sistema 911, acudir a la comisaría más cercana o presentarse en la sede del Ministerio Público.