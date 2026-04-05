Cayó sospechoso de robar autos: tenía llaves maestras y fue identificado por cámaras

Agentes de la Comisaría 15ª de Asunción, con apoyo de la Dirección de Policía de Asunción, detuvieron a un hombre sindicado como presunto autor de hurto de vehículos, en el barrio Valle Apua de Lambaré.

El comisario Alberto Morínigo explicó que la aprehensión fue resultado de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al sospechoso, quien se encontraba merodeando la zona aparentemente con intención de cometer otro hecho delictivo.

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Fue identificado por cámaras de seguridad

El detenido fue reconocido como la persona que habría sustraído un automóvil el pasado 25 de marzo, en inmediaciones de Juan Manuel Iturbe y la avenida Cacique Lambaré.

Según el informe, imágenes de circuito cerrado captaron el momento en que el sospechoso ingresa al vehículo, logra encenderlo y posteriormente abandona el lugar. Incluso, el propio propietario del rodado logró ubicar posteriormente su automóvil en la vía pública.

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Tenía herramientas para abrir vehículos

Al momento de la aprehensión, el hombre tenía en su poder llaves maestras y un destornillador, elementos comúnmente utilizados para forzar cerraduras y arrancar vehículos sin llave.

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De acuerdo con la Policía, estos objetos refuerzan la sospecha de que el detenido se dedicaba a este tipo de hechos delictivos.

Sospechoso cuenta con antecedentes

El aprehendido fue identificado como Juan Ignacio Cabrera Enciso, de 47 años, quien registra antecedentes por hurto agravado en el año 2018, además de otros hechos similares.

Los intervinientes señalaron que el hombre no opuso resistencia al momento de su detención.

Caso en manos de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado a la Unidad Penal N° 6 de la Fiscalía Zonal de Lambaré, a cargo del fiscal Eugenio Ocampos, quien dispuso la remisión del informe correspondiente.