Persecución en San Pedro: narco huye y abandona más de 500 kilos de marihuana

El procedimiento se inició sobre la ruta PY08 “Dr. Blas Garay”, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. Agentes de la Policía Nacional detectaron un vehículo sospechoso que, al intentar ser detenido, realizó una maniobra evasiva y se dio a la fuga, indica el informe oficial.

Ante la situación presentada, los uniformados iniciaron una persecución que se extendió hasta una zona rural, donde solicitaron apoyo a militares de la subárea de pacificación de Río Verde, quienes se sumaron al operativo para intentar interceptar el rodado.

Sin embargo, el vehículo logró avanzar varios kilómetros hasta que, finalmente, fue abandonado en un camino rural, en inmediaciones del límite con el departamento de Amambay, y sus ocupantes huyeron del lugar.

El rodado abandonado es un automóvil marca Toyota, modelo Funcargo, negro, año 2003, registrado a nombre de Anderson Denis Colmán, quien, según datos policiales, cuenta con orden de captura por tráfico de drogas.

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Tras la verificación, las autoridades incautaron un total de 542 kilogramos de marihuana, que se encontraban en el interior del vehículo.

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El caso fue comunicado al Ministerio Público, y tanto el vehículo como la carga fueron trasladados al depósito de evidencias en Santa Rosa del Aguaray, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables, según indica el informe sobre el procedimiento.