PJC: expulsan a brasileño buscado en su país por tráfico de drogas

El fiscal Emilio Daniel Álvarez Maldonado, de Pedro Juan Caballero, dispuso este fin de semana la expulsión del territorio nacional de un brasileño que contaba con una orden de captura vigente en Brasil.
El expulsado fue Gustavo Barbosa Zacharias (28), quien había sido demorado el 2 de abril pasado por la Policía Nacional en zona del barrio Perpetuo Socorro de la mencionada ciudad.
Según los datos, el extranjero registra una orden de captura en Brasil por el supuesto hecho de tráfico de drogas y rige un mandato de prisión sobre él.
“Se constató preliminarmente que el mismo habría ingresado al país de manera irregular, sin cumplir con los controles migratorios ni contar con la documentación correspondiente, en presunta transgresión a la normativa vigente en materia migratoria”, detalla la Fiscalía. Asimismo, la expulsión se dio en coordinación con Migraciones y otras autoridades correspondientes.
Lea más: Persecución en San Pedro: narco huye y abandona más de 500 kilos de marihuana