Peña confirmaría en los próximos días a ministro titular del MEF, en medio de incertidumbres

Este largo feriado por Semana Santa, además de la reflexión espiritual, a Peña le tocó reflexionar sobre quién reposará la confianza de la cartera económica de su gobierno, para esta “segunda etapa” del partido, tras la dimisión de Carlos Fernández Valdovinos, la semana pasada, en medio de una delicada situación de las finanzas públicas y en lo que el mismo ahora exministro calificó como “economía de guerra”.

El pasado martes 31 de marzo, el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, en conferencia de prensa había detallado que este cambio viene del Ejecutivo ya que “este segundo tiempo requiere de habilidades muy específicas y de competencias muy específicas y que la decisión del Presidente va en esa línea”. Algunas preocupaciones surgen justamente sobre si en este cambio de enfoque se intente volcar más en los intereses políticos, antes que en lo técnico.

Asimismo, indicó que durante esta Semana Santa, Peña “aprovecharía” el tiempo para decidir sobre el futuro titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre tanto, se designó a Juan José Galeano como ministro interino del MEF, quien se desempeñó anteriormente como asesor económico de la Presidencia.

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Los nombres que suenan para la titularidad de la cartera justamente son el del interino Juan José Galeano, el del viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, e incluso de la exministra de Hacienda Lea Giménez.

En declaraciones recientes a ABC color, Juan José Galeano manifestó que la definición de la titularidad del MEF es total potestad del Ejecutivo y que acataría su decisión. Entre tanto, afirmó que seguirán las líneas de acciones del exministro Fernández, teniendo como prioridad la crisis de deuda con las contratistas (constructoras y farmacéuticas) que rondan los US$ 1.500 millones.

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Cambio de enfoque

La salida de Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) genera reacciones sobre un posible cambio en el enfoque de la gestión, en medio de cuestionamientos, y señales de tensión interna, según el economista Rodrigo Ibarrola.

En entrevista a la 1020 AM, Ibarrola mencionó que la salida de Fernández Valdovinos puede interpretarse como una señal de cierta inestabilidad interna dentro de la estructura del Gobierno. A su parecer, este cambio en el MEF no se da únicamente por una razón específica, sino por presiones que provienen desde distintos sectores, entre ellos los vinculados a obras viales, la industria farmacéutica y compromisos más de tinte políticos del Poder Ejecutivo y sus aliados.

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Gobernador “cansado de los técnicos”

El cuestionado gobernador de Guairá, César Sosa, se mostró satisfecho con la reciente salida de Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en una entrevista en la 1020 AM manifestó sentirse muy feliz con su dimisión.

Sosa -quien además es presidente del consejo de gobernadores- criticó la gestión de los técnicos del área económica y expresó su cansancio ante la situación actual de la administración pública.

El gobernador cuestionó el rol de los técnicos en la administración, y ratificó la necesidad de un mayor dinamismo en la gestión pública. “No saben lo que es la necesidad del interior del país”, dijo, y afirmó además que la gestión centralizada en Asunción deja desatendidos a los diferentes departamentos.