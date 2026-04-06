Policía: camioneta incautada a Dalia López figura a nombre de firma de un conocido comunicador

La Policía Nacional reveló detalles de la investigación policial sobre el caso detención de Dalia López, que se concretó el Jueves Santo. La mujer había permanecido durante 6 años prófuga, tras ser procesada en el marco del caso Ronaldinho sobre cédulas falsas.

Según informó el director contra Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario Rolando Benítez, se había manejado información 8 días antes de la detención.

Añadió que se designó al personal del Departamento contra el Tráfico de Armas, que es nuevo y depende del Departamento de Crimen Organizado, para llevar adelante la tarea investigativa con apoyo del Departamento Antinarcóticos.

Durante el operativo se incautaron dinero en efectivo, celulares, notebooks y dos vehículos.

Lea más: Dalia López: defensa admite que sería difícil probar que hubo amenazas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vehículo a nombre de conocido comunicador

Entre los vehículos hallados figura una camioneta que, según datos policiales, pertenece a la empresa publicitaria Cerebro SA, cuyo representante legal es Bruno Masi, conocido comunicador.

“Se incautaron dos vehículos, uno de los cuales es una camioneta que pertenece a una empresa publicitaria. Averiguando, detectamos que figura como representante legal de esa empresa el señor Bruno Masi. Eso quedó a cargo del Ministerio Público y van a seguir con las averiguaciones para ver cómo continuamos con esto”, dijo.

Motivo de la intervención de unidad especializada

El comisario Rolando Benítez explicó que el procedimiento fue ejecutado por el nuevo departamento policial y no por el de Crimen Organizado, debido a que este último se encontraba desplegado en operativos en la zona norte del país.

“Fue un proceso de 8 días y tuvo un resultado positivo”, resaltó el comisario Luis Benítez, jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas.

Comentó que durante ese periodo la vivienda se mantuvo sin movimientos visibles, ya que no se registraban ingresos ni salidas, ni se observó a Dalia López. Sin embargo, refirió que la presencia de luces durante la noche mantuvo activa la sospecha de los investigadores.

Lea más: Dalia recibió amenazas, pero también atención médica durante estos seis años

Colaboraron con la Policía

Benítez reveló, asimismo, que el día de la intervención, el Jueves Santo, cuando decidieron ejecutar el operativo por primera vez en ocho días, un vehículo intentó salir de la vivienda.

El vehículo fue interceptado y era conducido por Luis Gauto, pareja de Dalia López, quien confirmó que la prófuga se encontraba en el interior. Este solicitó que la detención se realizara sin uso de la fuerza, ya que iban a colaborar, según informó el comisario.

Dalia López actualmente se encuentra con prisión preventiva, la cual la cumple en el Departamento Judicial para mujeres de la Policía Nacional.