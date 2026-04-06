Dalia López: defensa admite que sería difícil probar que hubo amenazas

La empresaria Dalia López, detenida el pasado jueves luego de permanecer prófuga durante seis años, imputada por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal, continúa en prisión preventiva mientras su defensa busca lograr que se le otorgue arresto domiciliario, aludiendo principalmente motivos de salud.

Dalia López estaba prófuga desde inicios de 2020 y es acusada por el Ministerio Público de haber gestionado la producción de cédulas de identidad de contenido falso para el exfutbolista brasileño Ronaldinho (Ronaldo de Assis Moreira) –quien estuvo preso en Paraguay ese año por el uso de ese documento– y su hermano Roberto de Assis Moreira.

López guarda reclusión temporalmente en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional y, a menos que una resolución judicial ordene otra cosa, luego pasaría al Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada.

Supuestas amenazas

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Adrián Salas, uno de los representantes legales de Dalia López, comentó sobre la hipótesis de que su clienta no se presentó ante la Justicia antes debido a que recibió supuestas amenazas.

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Salas dijo que por el momento no está al tanto de que haya elementos que sustenten la existencia de esas amenazas, solo “comentarios” entre López y su pareja, por lo que sería difícil demostrar que existieron. Sin embargo, dijo que “no podemos desconocer la situación”, teniendo en cuenta que en la causa relacionada a la producción de cédulas falsas “estuvieron involucradas muchas personas”.

La defensa de López afirmó en una audiencia indagatoria ante el Ministerio Público el pasado jueves –en la que Salas dijo no haber participado– que la empresaria recibió una llamada telefónica en la cual una persona desconocida supuestamente le dijo: “Si te presentás mañana a la audiencia, te vamos a matar, si pisás una comisaría vas a morir”.

Según la defensa, la llamada fue efectuada antes del 18 de marzo de 2020, fecha en la que López fue convocada a una audiencia indagatoria sobre el caso de producción de cédulas de contenido falso. La defensa responsabilizó de la amenaza a “altas autoridades del gobierno anterior”, pero no dio nombres.

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Salas insistió en que López tenía “temor” de entregarse y opinó que es “incomprensible” que no se haya presentado ante la Justicia durante seis años para aclarar los hechos que se le imputan. “Se sufre mucho al vivir así a escondidas”, indicó.

Estado de salud “delicado”

Salas argumentó que en este momento lo más importante es “el estado de salud de la señora”, que describió como “delicado”.

Según reportó la Policía, desde su detención López ha sufrido varias descompensaciones y picos de presión a consecuencia de un cuadro de diabetes y casi no ingiere alimentos. El día de su detención se reportó que en la residencia donde se ocultaba la empresaria había una gran cantidad de medicamentos.

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“Está deteriorada, estar escondida mucho tiempo indudablemente afecta la salud”, dijo Salas, quien comentó que estaba “viendo la posibilidad de que López se entregue para “ser tratada” cuando se produjo su detención.

“No existe un hecho que pueda vincularse”

Sobre la situación procesal de López, Salas argumentó que la acusación de asociación criminal “no puede persistir” porque “la causa ya ha sido juzgada” y todos los demás acusados fueron absueltos. “Solo queda Dalia (...) y ella sola no puede seguir afrontando ese hecho”, señaló.

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Sobre la acusación de producción de documentos de contenido falso, indicó que López no fue responsable de la creación de las cédulas y que los funcionarios de Identificaciones de la Policía Nacional que produjeron esos documentos ya fueron condenados.

“Para nosotros no existe un hecho que pueda vincularse” a López, afirmó.