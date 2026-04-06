Video: esto dice Bruno Masi sobre la camioneta incautada a Dalia López

Como parte de la captura de Dalia López durante el Jueves Santo, se encontró una camioneta, que según datos policiales, pertenece a la empresa publicitaria Cerebro SA, cuyo representante legal es Bruno Masi, conocido comunicador.

Luego del conocimiento público de este caso, Masi publicó un video donde aborda la situación y sostiene que el vehículo había sido vendido en 2020 a un hombre identificado como Hugo Maidana.

“Nuestra relación con ella fue estrictamente comercial, data del 2019, exactamente, en el 2019, anterior al hecho que se le atribuye actualmente”, sostiene.

También detalla que su esposa, María Luz Peña, “sí mantuvo una relación más cercana” con López e incluso formó una amistad con la empresaria. Asimismo, reconoció que su pareja fue la productora de la llegada y posteriores eventos del exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien estuvo preso por una cédula paraguaya falsa.

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“No hay nada que esconder”

Sobre la venta del vehículo, una Jeep Grand Cherokee Limited negra, también aseguró que “existen papeles” para demostrar la transacción.

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“Queremos dejar en claro que no hay nada que esconder acá“, sentenció.

Dalia Angélica López Troche, paraguaya, de 55 años, fue capturada en la mañana del Jueves Santo (2 de abril de 2026) en una residencia del barrio San Cristóbal de Asunción, en una operación de policías del Departamento Contra el Tráfico de Armas, apoyada por el fiscal Federico José María Leguizamón Noguera, de la Fiscalía Barrial 2, cuya sede se encuentra justamente detrás de la casa donde se escondía la empresaria.

Según los datos obtenidos en la Policía, la estadía de Dalia en el Departamento Judicial transcurre con ciertos incidentes, ya que la mujer presentaría constantes descompensaciones que sufre a consecuencia de una diabetes.

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