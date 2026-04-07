Paraguaya fue asesinada a balazos en un hospedaje en Perú

La joven compatriota fue asesinada en la madrugada del Sábado Santo en el interior del hostal “Rodrigos”, ubicado en la avenida Costanera de Cusco.

Según indican medios como El Diario Correo, Perú 21 y HBA Noticias, la joven fue identificada como Deysi Gonzalez Merino (30). Se encontraba en la habitación número 102, hasta donde un desconocido llegó para propinarle varios tiros.

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Tras el hecho, la víctima fue auxiliada de emergencia hasta las instalaciones del Hospital Regional del Cusco, donde finalmente falleció.

El asesino entró preguntando por ella

El Diario Correo afirma que cámaras de vídeo vigilancia del establecimiento captaron el hecho. En la grabación se ve al atacante llegar y preguntar varias veces por su víctima, hasta dar con su paradero y dispararle.

Al momento de huir el sujeto volvió a hacer varios disparos a la puerta de salida a fin de escapar. Intentó abordar un taxi pero finalmente huyó a pie.

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Hasta el momento, no se informó nada respecto a su paradero.