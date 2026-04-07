Video viral deriva en incautación de arma e imputación de menores y padres

Tras la difusión de un video en el que se observa a un adolescente de 15 años efectuando disparos en una zona habitada, en compañía de otro menor, se generó zozobra en la vecindad del barrio San José del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí. Ante esta situación, el fiscal Alfredo Ramos Manzur, anunció que los menores serán imputados por producción de riesgos comunes y los padres por violación del deber de cuidado o educación.

Durante el procedimiento de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), los padres del menor hicieron entrega voluntaria del arma a los intervinientes, luego de ser informados sobre las disposiciones establecidas en la Ley N° 7411/2024. Según datos oficiales, el arma incautada no contaba con registro en la institución.

La normativa vigente prohíbe la tenencia, portación, transporte y uso de armas de fuego por parte de menores de edad.

Lea más: Incautan en Brasil fusil que habría sido adquirido en Paraguay

Denuncia ante Ministerio Público

Al término del procedimiento y en representación de la institución militar, la asesora jurídica Myrian Verónica Ruíz Díaz Martínez presentó la denuncia ante el Ministerio Público de la Unidad Penal N°3, a cargo de Ramos Manzur.

Lea más: Incautan arsenal en procedimiento por violencia doméstica en Asunción

En su denuncia, la asesora Ruíz Díaz Martínez refirió que, tras la difusión de un video en redes sociales, DIGEMABEL confirmó que un menor realizó disparos con un arma de fuego en este distrito y procedieron a su incautación. El revólver calibre 38, que no contaba con registro legal, fue retirado del domicilio con autorización de los responsables y quedó bajo custodia de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal manifestó que los menores serán imputados por “Producción de Riesgos Comunes” y sus padres por “Violación del deber de cuidado o educación”. La denuncia ingresó esta tarde y, para mañana, se indagará más sobre el hecho en particular, refirió el representante del Ministerio Público.