Policiales
07 de abril de 2026 - 19:27

Video viral deriva en incautación de arma e imputación de menores y padres

SAPUCAI, departamento de Paraguarí. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un menor de edad, acompañado de otro joven, realiza disparos con un arma de fuego hacia viviendas del barrio San José. Ante dicha situación, la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) procedió este martes a la incautación del arma, y desde el Ministerio Público se informó que los menores y sus padres serán imputados.

Por Emilce Ramírez

Tras la difusión de un video en el que se observa a un adolescente de 15 años efectuando disparos en una zona habitada, en compañía de otro menor, se generó zozobra en la vecindad del barrio San José del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí. Ante esta situación, el fiscal Alfredo Ramos Manzur, anunció que los menores serán imputados por producción de riesgos comunes y los padres por violación del deber de cuidado o educación.

Durante el procedimiento de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), los padres del menor hicieron entrega voluntaria del arma a los intervinientes, luego de ser informados sobre las disposiciones establecidas en la Ley N° 7411/2024. Según datos oficiales, el arma incautada no contaba con registro en la institución.

La normativa vigente prohíbe la tenencia, portación, transporte y uso de armas de fuego por parte de menores de edad.

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Denuncia ante Ministerio Público

Al término del procedimiento y en representación de la institución militar, la asesora jurídica Myrian Verónica Ruíz Díaz Martínez presentó la denuncia ante el Ministerio Público de la Unidad Penal N°3, a cargo de Ramos Manzur.

La incautación del arma se realizó en una vivienda del barrio San José de Sapucai.
La incautación del arma se realizó en una vivienda del barrio San José de Sapucai.

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En su denuncia, la asesora Ruíz Díaz Martínez refirió que, tras la difusión de un video en redes sociales, DIGEMABEL confirmó que un menor realizó disparos con un arma de fuego en este distrito y procedieron a su incautación. El revólver calibre 38, que no contaba con registro legal, fue retirado del domicilio con autorización de los responsables y quedó bajo custodia de la institución.

El fiscal manifestó que los menores serán imputados por “Producción de Riesgos Comunes” y sus padres por “Violación del deber de cuidado o educación”. La denuncia ingresó esta tarde y, para mañana, se indagará más sobre el hecho en particular, refirió el representante del Ministerio Público.