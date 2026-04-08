Barrabrava de Luque es detenido por microtráfico

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas resaltaron que el punto de distribución de drogas que fue desarticulado esta madrugada operaba bajo la fachada de un supuesto taller de motos, en pleno centro de Luque.

El lugar no solo funcionaba como foco de microtráfico, sino que además ofrecía “servicios técnicos” vinculados a la reparación, desarme y ensamblaje de motocicletas, presumiblemente robadas, utilizadas en hechos delictivos.

Lea más: Senad captura a un cubano por microtráfico en Asunción

El procedimiento permitió la detención de Karsten Junior Espínola Correa (27), identificado como integrante de la barra organizada “Chancholigans”, estructura que era utilizada como plataforma para la distribución de sustancias ilícitas.

Elementos incautados en operativo

Durante la intervención se incautaron: 448 gramos de clorhidrato de cocaína, 7,3 gramos de pasta base de cocaína (crack) y 62 pastillas de Disomnilán de 25 mg, totalizando 455,3 gramos de cocaína en distintas presentaciones, equivalentes a aproximadamente 900 dosis, según la Fiscalía.

Lea más: Piden cárcel para barrabrava por ataque al plantel del Sportivo Luqueño

Además, fueron incautados dinero en efectivo, un aparato celular, una escopeta de fabricación casera y municiones varias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El operativo fue acompañado por el agente fiscal Marcos Amarilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Área Norte.