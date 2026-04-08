Caen dos abigeos con unos 700 kilos de carne vacuna en el barrio San Luis de Concepción

Los detenidos por abigeato fueron identificados como Ceferino González Zárate (39) y Alberto Fernández Rojas (48), quienes estaban circulando a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de color plata con matrícula BHH-436, en cuya carrocería transportaban la carne.

De acuerdo con el informe de la comisaría nóvena de Villa Armando, poco después del amanecer de hoy, patrulleros de la unidad policial se cruzaron con la camioneta Chevrolet S10 sobre la avenida Gualberto Cardús Huerta.

El peso que transportaba el utilitario hacía que la carrocería iba casi pegada al pavimento, lo que llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron interceptar y verificar el vehículo.

Lea más: Imputan a dos presuntos abigeos tras faenar seis vacunos de raza

Alberto Fernández Rojas estaba al mando de la camioneta y como acompañanteiba Ceferino González Zárate, estos no se resistieron y descarparon la carrocería, donde estaba el cargamento de carne vacuna recién faenada.

Dos novillos los faenados

Por las partes encontradas se puede sospechar que fueron dos novillos los carneados, explicaron los investigadores. Cuando los uniformados preguntaron por las documentaciones de la carne, las personas que iban en la camioneta señalaron que no los tenían por lo que fueron demorados y llevados a la comisaría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El procedimiento fue informado al fiscal especializado en la lucha contra el abigeato Meiji Udagawa, quien ordenó la detención de los dos sospechosos y la incautación de la carne y de la camioneta.

Fuentes de la Policía señalaron que ambos detenidos podrían ser parte de una banda de abigeos que opera en la región y que en los últimos años causaron terribles pérdidas a los productores.

Los criminales aprovechan el poco control en la región para ingresar a los establecimientos y faenar novillos, luego llevan la carne robada a la ciudad y la distribuyen a los pequeños comercios y minimercados.

Con cada ataque que perpetran, la estructura criminal genera millonarias ganancias con las que van expandiendo y asegurando su zona de acción en todo el departamento de Concepción.