Descubren hurto de dinero y detienen a empleada en Asunción

Agentes de la Comisaría 1ª de Asunción intervinieron en un supuesto hecho de hurto de dinero en efectivo denunciado mediante el sistema 911.

El procedimiento se realizó ayer martes, alrededor de las 14:30, en una vivienda ubicada sobre Dr. Montero casi Dr. Mazzei, en el barrio Sajonia de la capital.

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Montaron un señuelo para descubrir el hurto

Según explicó el subcomisario Víctor Ovelar, la denunciante venía detectando la desaparición paulatina de dinero en efectivo.

Ante esta situación, decidió montar un señuelo: fotografió billetes y los marcó con bolígrafo para poder identificarlos posteriormente.

Antes de que la empleada se retirara del lugar, procedió a inspeccionarla, encontrando en su poder dinero con las mismas características, incluyendo la serie y las marcas previamente realizadas.

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Detención en flagrancia y recuperación del dinero

La aprehendida fue identificada como Jenifer Gisela Marecos Cabrera, de 27 años, quien prestaba servicios de limpieza a través de una empresa tercerizada.

Durante el procedimiento se logró recuperar la suma de G. 700.000 en efectivo.

La denunciante, Evelin Pamela Gaona Arrúa, manifestó que el dinero era parte de ahorros destinados al pago de deudas y que los faltantes se venían registrando desde días anteriores.

A disposición del Ministerio Público

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Claudia Aguilera, de la Fiscalía Barrial N.º 3, quien dispuso la permanencia de la aprehendida en sede policial.

La mujer será trasladada al Ministerio Público para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa.