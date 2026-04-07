Detienen a sospechoso de hurto en escuela y recuperan parte de lo robado

El hurto se registró en la escuela San Sebastián, ubicada en la ciudad de Capiatá, donde desconocidos ingresaron durante la madrugada tras violentar una de las puertas de acceso.

Según la denuncia presentada por la directora, los autores se llevaron una bolsa de cemento y un mueble tipo escritorio perteneciente a la institución educativa.

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Rápida identificación del sospechoso

De acuerdo con el subjefe de la Comisaría 62 del barrio Kennedy, Jorge Oliva, tras la denuncia se iniciaron averiguaciones que permitieron identificar al presunto autor, conocido en la zona con el alias de “Chavo”.

Vecinos habrían aportado datos clave que permitieron ubicar al sospechoso en inmediaciones de una villa, donde fue finalmente interceptado por agentes policiales.

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Recuperan parte de lo robado

Al momento de su aprehensión, el hombre tenía en su poder el mueble sustraído, el cual fue reconocido posteriormente por la denunciante. Sin embargo, la bolsa de cemento no pudo ser recuperada.

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El detenido fue identificado como Lucio Gustavo González Velázquez, de 28 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en años anteriores.

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Tenía orden de captura pendiente

Tras su traslado a la comisaría, se constató que el aprehendido poseía una orden de detención vigente en el marco de otra causa por hurto agravado.

Por disposición del Ministerio Público, el sospechoso permanece detenido y deberá comparecer ante la Fiscalía.