Policiales
09 de abril de 2026 - 15:37

Con un fusil plástico roban dos cajas fuertes de un silo de la ciudad de La Paloma

Las oficinas administrativas del silo de donde se llevaron las dos cajas fuertes.
Las oficinas administrativas del silo de donde se llevaron las dos cajas fuertes.

Efectivos del departamento Investigaciones de Canindeyú buscan identificar a maleantes, quienes armados con un fusil de plástico robaron dos cajas fuertes que contenían unos G. 60.000.000, más cheques y documentos de la oficina administrativa de un silo de la ciudad de La Paloma.

Por ABC Color

De acuerdo con datos recabados por los investigadores, poco antes de las 02:00 del miércoles, los maleantes interrumpieron el suministro de la energías eléctrica para ingresar al predio del silo de la firma FARMS, que está ubicado sobre la ruta PY 03, a unos 10 kilómetros del casco urbano de La Paloma.

El fusil de plástico tipo M4, que los criminales abandonaron en el sitio donde supuestamente alzaron las cajas fuertes en una camioneta.
El fusil de plástico tipo M4, que los criminales abandonaron en el sitio donde supuestamente alzaron las cajas fuertes en una camioneta.

Los desconocidos, todos encapuchados, cortaron parte del tejido perimetral de la propiedad para llegar hasta las oficinas administrativas, donde redujeron con un fusil de plástico al guardia de seguridad privada Pedro Ramón Nuñez (61).

Supuestamente por este lugar ingresaron y luego escaparon los cinco encapuchados con los cofres.
Supuestamente por este lugar ingresaron y luego escaparon los cinco encapuchados con los cofres.

El sereno fue despojado de su arma, una escopeta calibre 12 y luego fue llevado hasta las oficinas administrativas, donde los intrusos tomaron las dos cajas de seguridad de pequeño y mediano porte, que alzaron sobre la motocicleta del guardia para sacar fuera del predio de la empresa.

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Una vez en la calle, los desconocidos aparentemente cargaron los cofres en un vehículo, presumiblemente camioneta, en la que finalmente escaparon del sitio.

Cámaras anuladas

Agentes de Investigaciones y de Criminalística llegaron al sitio para intentar levantar algunos elementos que puedan ayudar en las investigaciones. Pese a que el lugar cuenta con cámaras de seguridad, estas fueron anuladas cuando cortaron el suministro de electricidad.

Los investigadores también encontraron la réplica en plástico del fusil tipo M4 que supuestamente utilizaron para reducir sin muchos problemas al guardia de seguridad privada, según informaron fuentes de la comisaría jurisdiccional.