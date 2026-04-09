Con un fusil plástico roban dos cajas fuertes de un silo de la ciudad de La Paloma

De acuerdo con datos recabados por los investigadores, poco antes de las 02:00 del miércoles, los maleantes interrumpieron el suministro de la energías eléctrica para ingresar al predio del silo de la firma FARMS, que está ubicado sobre la ruta PY 03, a unos 10 kilómetros del casco urbano de La Paloma.

Los desconocidos, todos encapuchados, cortaron parte del tejido perimetral de la propiedad para llegar hasta las oficinas administrativas, donde redujeron con un fusil de plástico al guardia de seguridad privada Pedro Ramón Nuñez (61).

El sereno fue despojado de su arma, una escopeta calibre 12 y luego fue llevado hasta las oficinas administrativas, donde los intrusos tomaron las dos cajas de seguridad de pequeño y mediano porte, que alzaron sobre la motocicleta del guardia para sacar fuera del predio de la empresa.

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Una vez en la calle, los desconocidos aparentemente cargaron los cofres en un vehículo, presumiblemente camioneta, en la que finalmente escaparon del sitio.

Cámaras anuladas

Agentes de Investigaciones y de Criminalística llegaron al sitio para intentar levantar algunos elementos que puedan ayudar en las investigaciones. Pese a que el lugar cuenta con cámaras de seguridad, estas fueron anuladas cuando cortaron el suministro de electricidad.

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Los investigadores también encontraron la réplica en plástico del fusil tipo M4 que supuestamente utilizaron para reducir sin muchos problemas al guardia de seguridad privada, según informaron fuentes de la comisaría jurisdiccional.