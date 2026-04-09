Presuntos traficantes presos en tempranero operativo antidroga, en Luque

Los detenidos por supuesto tráfico de drogas fueron Richard Mariano Ramírez (25), con orden de captura emanada en junio del 2022 por un hecho de robo agravado en la misma ciudad de Luque y Julio César Martínez Medina (22), en cuyo poder se encontraron dosis de marihuana y restos de crack, según confirmaron los intervinientes.

La intervención de los oficiales de la citada unidad policial prácticamente fue a raíz de la reiteradas denuncias y quejas de los vecinos sobre la proliferación en el barrio de los distribuidores de drogas de todo tipo, marihuana, cocaína y crack.

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El impune movimiento de los vendedores de estas sustancias llevó a la adicción a muchos jóvenes, quienes deambulan día y noche por las calles de aquel sector de la ciudad de Luque.

La mayoría de estos chicos prácticamente se ven obligados a mendigar o robar todo lo que encuentran a su paso para adquirir dosis de su vicio, mientras que otros comenzaron a efectuar asaltos callejeros.

En un buen porcentaje las víctimas son personas que salen de la casa con destino al trabajo o los que regresan luego de una jornada laboral. Muchos de estos casos fueron filmados por cámaras de seguridad y se viralizaron por las redes sociales.

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Microtraficantes son los más lesivos

Ante el clamor de estos vecinos, efectivos del departamento Antinarcóticos efectuaron un trabajo de investigación de la zona y detectaron al menos tres puntos de ventas que fueron intervenidos esta mañana.

Aunque los oficiales señalaron que seguirán en la zona para seguir atacando los pequeños puntos de ventas que en realidad son los que más daños hacen, pues son los que inician en el vicios a los niños y adolescentes.