Luque: caen presuntos distribuidores de droga tras allanamiento en vivienda

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Isla Bogado de Luque, donde agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, concretaron un allanamiento tras tareas de inteligencia.

Durante la intervención fueron detenidos Junior Osmar Acosta Domínguez, de 27 años, y su padre, Osmar Javier Acosta Torres, de 60 años.

Lea más: Funcionarios de Senad fueron imputados por quebrantamiento de depósito

Distribución a gran escala

Según el subcomisario Manuel Ayala, el principal investigado no se dedicaba al microtráfico directo, sino que proveía sustancias a otros distribuidores.

Indicó que el joven abastecía principalmente a microtraficantes que operaban en ciudades como Luque, San Lorenzo, Capiatá e Itauguá.

Lea más: Incautan marihuana en poder de tres internas durante cateo en Ciudad del Este

Droga dosificada y de alta potencia

En el lugar se incautaron más de 7,5 kilos de supuesta marihuana, equivalentes a unas 900 a 1.000 dosis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe policial explicó que se trata de “capullos”, una forma de marihuana con mayor concentración de tetrahidrocannabinol (THC), lo que la hace más potente y demandada.

Lea más: Detienen a “Flamengo”, presunto líder narco vinculado a hijo de “Lalo” Gomes

También incautaron medicamentos controlados

Además de la droga, los intervinientes hallaron 16 cajas de un medicamento controlado, conocido como Disonmilan, así como balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para la preparación y distribución.

Vehículos y logística de reparto

La Policía también incautó dos camionetas y una motocicleta que, según la investigación, eran utilizadas para la distribución de las sustancias.

Durante las tareas de vigilancia, los agentes detectaron un constante movimiento de vehículos, incluso de alta gama, lo que reforzó las sospechas sobre la actividad ilícita.

Lea más: Detienen a presunto “narco delivery” en Limpio

Negocios como fachada

De acuerdo con los investigadores, el principal sospechoso contaba con varios emprendimientos comerciales, como una ropería y una lomitería, que serían utilizados como fachada.

No se descarta la existencia de más bienes vinculados al esquema, por lo que continúan las averiguaciones.

Intervención fiscal

El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal Julia Báez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.