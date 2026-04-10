Madre e hija caen por microtráfico en el barrio Botánico

El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en el marco del Plan Sumar, con acompañamiento de la fiscala Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

La intervención permitió desarticular un foco de distribución de drogas que funcionaba desde una vivienda.

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Detenidas con antecedentes

Como resultado del operativo fueron detenidas Petrona Torales, de 52 años, y su hija Daysi Leticia Caballero Torales, de 33, ambas con antecedentes por infracción a la Ley 1340/88.

Según los datos recabados por los intervinientes, madre e hija se dedicarían a la comercialización de estupefacientes desde el inmueble allanado.

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Incautan dosis listas para la venta

Durante el allanamiento, los agentes incautaron 50,6 gramos de pasta base de cocaína, parte de la cual ya estaba fraccionada en dosis preparadas para su comercialización.

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De acuerdo con estimaciones, la cantidad decomisada equivale a cientos de dosis que fueron retiradas del mercado ilegal.

Evidencias para la investigación

Además de la droga, los intervinientes decomisaron teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán sometidos a análisis en el marco de la investigación fiscal.

El caso queda ahora a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar el alcance de las actividades ilícitas atribuidas a las detenidas.