Pese a escándalo, Dalia López seguirá aún en su celda vip

Tras ser detenida el Jueves Santo en una residencia del barrio San Cristóbal de Asunción, Dalia López pasó a guardar reclusión en en el Departamento Judicial Femenino, con asiento en el barrio Santísima Trinidad de la capital del país, por un plazo de diez días, establecido por el juzgado penal de garantías que atiende su causa.

En el lugar se descubrió que la misma estaba recluida en una celda vip, con la remodelación completa del baño, la instalación de un acondicionador de aire, un sommier, una caminadora, un placard, dos lujosas sillas y electrodomésticos varios.

Tras esto, incluso la jefa de la dependencia, comisario principal Nidia Martínez, fue destituida por orden del comandante de la Policía, comisario general director César Silguero, quien justamente en ese momento asumía oficialmente su cargo. La nueva jefa de Judicial es la comisario principal Sonia Pavón, quien venía trabajando en la comisaría 40 de la colonia Thompson de Ypané.

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Pese a esta situación, Pavón confirmó que tras la realización de sus estudios en un hospital, Dalia pasará a guardar reclusión nuevamente en la misma celda, mientras se aguarda una respuesta del tribunal, tras informar sobre la situación de la celda vip.

Riera pidió traslado de Dalia al Comple

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera confirmó a la radio 1020 AM que ya solicitó el traslado de Dalia López al Complejo Penitenciario de Mujeres Privadas de Libertad (Comple), donde debe cumplir reclusión una vez terminado el plazo de diez días establecido por el tribunal.

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Además, anunció la intervención en el Departamento de Judiciales Femenino de la Policía Nacional, ya que sostuvo que varias de las celdas están en un estado lamentable.

Dalia López fue detenida tras ser imputada por producción de documentos de contenido falso, en el sonado caso de la cédula de Ronaldinho Gaucho, jugador estrella de fútbol de Barcelona y la selección de Brasil.