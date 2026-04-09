En una semana, Dalia López equipó su celda vip: todo esto recibió por “humanidad”
El comisario Marcelino Espinoza, jefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional, confirmó que la celda de Dalia López recibió “mejoras”, como la reparación de un baño, instalación de un acondicionador de aire y equipamiento con muebles. La directora del Departamento Judicial alegó “humanidad”, debido a que la reclusa tiene varios problemas de salud.
Por ABC Color
Agentes de Investigación y de Asuntos Internos de la Policía Nacional confirmaron que Dalia López recibió un trato preferencial dentro de la celda donde guarda reclusión hace apenas una semana, dentro del Departamento Judicial Femenino.
Entre las mejoras y compras confirmadas para equipar la celda de Dalia se encuentran:
La remodelación completa del baño
La instalación de un acondicionador de aire
Un sommier
Una caminadora
Un placard
Dos lujosas sillas
Electrodomésticos varios
“Las otras celdas están en condiciones... Para no hablar de deplorables... Pero no están como esta celda de Dalia López”, agregó el jefe de Investigación, el comisario Marcelino Espinoza, tras visitar la celda.
El mismo confirmó que constataron que se realizaron “mejoras” incluso de albañilería y que solicitará que la Crio. Ppal. Nidia Martinez, directora de Judiciales Femenino, sea apartada de su cargo mientras dure la investigación. Asuntos Internos ya se encuentra haciendo el relevamiento de todos los datos.
Alegan “humanidad”
“Ella manifestó que lo hizo por humanidad y para cuidar la vida de una persona enferma, que, si bien es en forma transitoria, está a nuestro cargo y si se descompensa en este lugar va a ser mucho peor, eso manifestó”, dijo el comisario sobre la justificación de la directora de este Departamento.
“No vamos a defender lo indefendible, pero la señora sufre de enfermedades”, alegó en reiteradas ocasiones para justificar las mejoras. No obstante, el comisario Espinoza resaltó que Asuntos Internos deberá hacer todo el trabajo para investigar quién financió las mejoras y si existieron sobornos.
En otro momento, señaló que la directora de este centro no notificó ninguna mejora o donación. Cuando le consultaron al comisario si el “error” fue no comunicar a las altas autoridades, respondio que “sí, fue no avisar, porque nosotros tenemos que dar las directivas correspondientes”.
Dalia debe permanecer en este centro de detención solamente hasta el 13 de abril, por disposición del Juzgado. A pesar de ello, se hicieron numerosas mejoras a su sitio de reclusión temporal.