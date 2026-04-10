Supuestos ladrones irrumpieron en local de venta de vehículos en Asunción

En horas de la madrugada de este viernes, personas desconocidas irrumpieron en una sede de la empresa de venta de vehículos Motor Haus en Asunción y, según presume la Policía Nacional, se habrían alzado con dinero en efectivo.

Según imágenes de circuito cerrado recolectadas por la Policía, tres personas ingresaron al local por el acceso principal y accedieron a las oficinas administrativas. Luego se retiraron en el automóvil en el que llegaron.

En conversación con ABC Cardinal, el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigaciones de la Policía en Asunción, explicó que aún se desconoce el monto que habría sido robado.

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Sin embargo, dijo que la hipótesis de los investigadores es que el monto robado no sería grande, teniendo en cuenta que las imágenes muestran que los asaltantes no portaban bolsos que habrían sido necesarios para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo.