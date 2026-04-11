Apelarán arresto domiciliario concedido a operador político detenido por abigeato

El caso de abigeato investigado se produjo el 5 de abril pasado en el predio de la estancia La Esperanza, situada en el lugar conocido como Campo 22 de la colonia menonita Nueva Durango, distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú.

Los autores del hecho aparentemente integran un grupo perfectamente organizado, ya que unos se encargan de matar a las vacas, otros de faenar los animales y luego hay otro equipo que traslada y vende la carne obtenida.

Precisamente, los miembros de este último grupo encargado de trasladar la carne fueron identificados gracias a las fotografías que les tomaron unos indígenas de la zona, durante el movimiento de la mercadería en una camioneta que circulaba por un camino rural.

Allanamiento

Policías de la subcomisaría 26ª de la colonia Nueva Durango, quienes recibieron esas fotos e información adicional de parte de los testigos del ilícito, efectuaron un allanamiento al día siguiente, el 6 de abril, en el lugar conocido como Quinto Encuadre, siempre en el distrito de Maracaná, y capturaron al que ellos creen es uno de los principales cabecillas del esquema, Francisco Cabral Balbuena, de 60 años, quien sería un operador político del Partido Colorado con mucha influencia en la zona.

Según los datos, actualmente trabaja por la candidatura Óscar Álvarez, quien pretende ser intendente de Maracaná. La madrina política de este último es la diputada Cristina Villalba.

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Además de la detención de Francisco Cabral Balbuena, los policías recuperaron una camioneta que fue fotografiada por los indígenas cuando sacaban de la estancia la carne robada y al menos 162 kilos de carne, que justamente correspondería al lote sustraído.

También se incautaron armas de fuego que presuntamente se usaron en el hecho investigado.

Ante estos elementos, el fiscal Néstor Narváez, de la ciudad vecina de Curuguaty, imputó a Francisco Cabral Balbuena por abigeato y trasgresión a la ley de armas. También requirió la aplicación de la prisión preventiva.

Sin embargo, el juez Marcos Giménez, de la misma región, concedió arresto domiciliario al supuesto jefe de abigeos, en la misma casa donde lo habían capturado.

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El fiscal Narváez dijo que va a apelar este fallo, porque consideran que Balbuena debe estar preso.

Ahora también la Policía está en alerta ante supuestas amenazas que recibieron los indígenas que delataron a la red de abigeos.

Comunicado

La Comisión en Defensa de loa Agroganaderos de Nueva Durango, integrada en su mayoría por colonos menonitas, emitió un comunicado en el que dejan constancia de que “repudiamos enérgicamente la decisión tomada por el Juzgado de Curuguaty y nos solidarizamos la con víctima e intervinientes que han puesto todo de sí para aclarar el hecho de abigeato”.

También “rogamos que revea la posición en pos del bien desarrollo de los productores y ciudadanos de bien de esta región”.