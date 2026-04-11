Golpe al narcotráfico: destruyen cultivos y campamentos clandestinos en Reserva Morombí

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil, con apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya, inició la Operación Nueva Alianza 54 en la Reserva Natural Morombí, departamento de Canindeyú.

El despliegue apunta a afectar directamente a las estructuras del narcotráfico que operan dentro de áreas protegidas, utilizadas como centros de cultivo y procesamiento de marihuana.

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Erradicación de cultivos y hallazgo de campamentos

En las primeras jornadas de incursión, los intervinientes localizaron unas 24 hectáreas de plantaciones de marihuana que fueron erradicadas en su totalidad.

El procedimiento permitió sacar de circulación aproximadamente 72 toneladas de la droga, además de detectar tres campamentos clandestinos equipados con logística para la producción y acopio del estupefaciente.

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Millonario perjuicio económico

Según estimaciones oficiales, el impacto económico generado al narcotráfico supera los 2 millones de dólares en estos primeros días de intervención.

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Las autoridades resaltaron que estos golpes buscan debilitar las finanzas de las organizaciones criminales asentadas en la zona.

Brasil, principal destino de la droga

La relevancia del operativo radica en la interrupción del circuito de producción y tráfico de marihuana con destino al Brasil, donde el valor de la droga puede llegar a triplicarse.

Este mercado representa uno de los principales focos de rentabilidad para las redes de narcotráfico.