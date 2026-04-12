Condenan a un hombre por abuso sexual en niños y a la madre por violación del deber del cuidado

Un Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la condena para un hombre a 17 años de cárcel por el hecho punible de abuso sexual en niños. Por otra parte, la madre de la víctima también fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión por violación del deber del cuidado.

El caso fue representado por la fiscala Sussy María Riquelme Brizuela, quien durante el juicio logró las citadas penas para la pareja. Asimismo, el Tribunal de Sentencia que dictó la pena estuvo integrado por los jueces Christian Fabián González, Natalia Cacavelos y Darío Báez.

Según la acusación fiscal, el 4 de enero de 2023, una adolescente de 16 años contó a su vecina que la pareja de su mamá le había tocado sus partes íntimas, en varias ocasiones, desde que tenía 13 años de edad.

Padrastro abusaba de adolescente

Los antecedentes proveídos por la Fiscalía mencionan que el padrastro aprovechaba la ausencia de la madre de la menor, al igual que de sus hermanos pequeños, para tenerla amenazada y prohibirle que cuente lo ocurrido. Inclusive, cuando la adolescente cumplió 15 años contó a su madre todo lo que el condenado le había hecho y por esto le dijo que ya no quería vivir con ellos, aunque según el Ministerio Público, la mujer nunca defendió a su hija y tampoco denunció a su pareja.

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