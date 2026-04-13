Ocho detenidos y más de 400 involucrados en esquema de ciberdelincuencia

La agente fiscal Irma Llano confirmó que detectaron la vulneración de una cuenta bancaria cuya víctima perdió G. 9.000 millones en solo tres días. “Consiguieron personas que, como ‘mulas’, facilitaron sus datos y cuentas corrientes para vaciar la cuenta principal de la víctima y luego el dinero lo convirtieron en criptoactivos”, detalló sobre el modus operandi de este esquema de delito cibernético.

Confirmó la detención de ocho personas en Itapúa, pero resaltó que hay al menos 400 involucrados. Se emitieron varias órdenes de captura y se prevé más allanamientos. Además, muchos sospechosos se están presentando voluntariamente y otros serán convocados a declarar.

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La fiscala explicó que se ofrecían a comprar criptoactivos por un precio muy superior al promedio del mercado. “En el mercado internacional hay páginas que establecen los valores de los criptoactivos, en ese momento estaban a G. 6.400 y los ciberdelincuentes ofrecían comprar a G. 13.000, muy por encima del valor real del mercado”, destacó.

Llano también hizo énfasis en que los sospechosos no pueden alegar desconocimiento y préstamo de cuentas bancarias. “Cuando uno habilita una cuenta corriente firma un contrato de adhesión y una de las cláusulas establece que una persona no puede prestar su cuenta corriente. Eso sería ya parte de la comisión de un hecho punible, al estar facilitando el acceso o datos, porque esa sería una maniobra no autorizada”, puntualizó.

Además, resaltó que los sospechosos no solo prestaban sus cuentas sino que se quedaban con una “comisión” extra.

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Jóvenes ostentaban dinero

El comisario principal de Ciberdelitos, Diosnel Alarcón, comentó que que los principales líderes son jóvenes de apenas 18 a 20 años. “Por eso el nombre de Ícaro”, mencionó y resaltó que son “novatos” que incluso ostentaban el dinero comprando camionetas de lujo y alquilando departamentos costosos que no pueden ser justificadas por jóvenes de su edad.

“Más de 1.900 cuentas lograron comprometer, entre billeteras y entidades financieras. El acceso indebido les permitió transferir el dinero en esa ‘granja de mulas’ que colaboraron en el ecosistema financiero”, señaló en conferencia de prensa.

La actividad de esta red delincuencial se inició durante las primeras semanas del año, pero se “disparó” en marzo.

Finalmente, el comisario manifestó que la Fiscalía investigará si las “mulas” involucradas son participantes activas del esquema o víctimas de vulneración.

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