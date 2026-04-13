Video: Dalia López ya está en la cárcel de Emboscada

Con fuerte custodia policial, la empresaria Dalia Angélica López Troche, de 55 años de edad, fue trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), que queda en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

El juez de Garantías de Asunción, Francisco Antonio Acevedo Morel, ya no modificó hoy la resolución que había emitido el Viernes Santo su colega Raúl Esteban Florentín Cueto, quien a su vez había decretado la prisión preventiva de Dalia López, luego de que esta fuera capturada por la Policía Nacional (PN) el Jueves Santo.

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El Ministerio Público (MP) imputó hace ya seis años a Dalia producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

El proceso penal está actualmente a cargo de un equipo de fiscales conformado por Carlos Alejandro Cardozo Pereira, José Martín Morínigo Coronel, Christian José Ortiz Riveros y Juan Ramón Sandoval González.

Llegada de Dalia a la cárcel

El Ministerio de Justicia confirmó que Dalia Angélica López Troche fue recibida en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple) para cumplir su prisión preventiva.

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El procedimiento, según la institución, se realizó por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios “garantizando el respeto de los derechos humanos y las condiciones establecidas en el sistema penitenciario nacional”.

Asimismo, tras la verificación de su estado de salud y el registro correspondiente en su ficha clínica, López fue trasladada y ubicada en su celda asignada.

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