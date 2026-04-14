Cae exconvicto cuando huía con la caja registradora y mercaderías robadas de un local de Biggie

El detenido por el asalto a la sucursal de Biggie fue identificado como Cándido Gabriel Fretes (43), con tres antecedentes, en el 2014 por robo agravado, ese mismo año también fue detenido por hurto, mientras que el 2023 nuevamente fue capturado por robo agravado.

Según su historial en Tacumbú, el 5 de diciembre de 2023 y pese a sus antecedentes fue nuevamente beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

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La mochila cargada impidió una corrida veloz

Supuestamente Fretes no pudo correr debido a que estaba llevando una mochila cargada con cortes de carne, paquetes de chorizos, otras mercaderías que incluían una botella de Whisky y la caja registradora, que aparentemente arrojó un cómplice para ganar velocidad y poder escapar de los uniformados.

Poco antes de las 23:00 del lunes, dos maleantes ingresaron al local de Biggie ubicada en calle Nuestra Señora de la Asunción casi Santa Cecilia, en el barrio Villa Bonita de Villa Elisa.

Los malvivientes tomaron varios cortes de carne para asado, chorizos, shampoo y una botella de Whisky, se dirigieron hasta la caja donde armados con un revólver calibre 22 y un machete redujeron a uno de los empleados, quien fue obligado a tirarse al piso.

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Luego tomaron la caja registradora que contenía alrededor de G. 1.000.000 y escaparon del lugar. Efectivos de la comisaría jurisdiccional, la 13 Central fueron alertados del hecho y cuando estaban camino a la sucursal atacada visualizaron a los sospechosos que estaban huyendo a pie.

No quiso dejar el botín

Cuando uno de los maleantes se percató de que la patrullera estaba tras ellos arrojó al suelo la caja registradora y corrió hacia la penumbra para evadir a los uniformados.

Muy por el contrario Cándido tomó la caja que tiró su cómplice para asegurar el botín, pero en cuestión de segundos fue alcanzado y detenido con todas las evidencias en su poder.