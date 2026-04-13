Trasladan a Dalia López a Emboscada para cumplir su prisión preventiva

Dalia Angélica López Troche fue trasladada en la tarde de este lunes al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) en la ciudad de Emboscada, luego de que el juez Francisco Acevedo rechazara la solicitud de la defensa para que la procesada continúe recluida en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, donde había reacondicionado totalmente su celda.

La empresaria, detenida el pasado 2 de abril, debía permanecer en sede policial por el lapso de 10 días, de acuerdo a lo resuelto por el juez de turno Raúl Florentín en la audiencia de imposición de medidas. Durante ese plazo, tal como se indicó en la resolución del magistrado, la procesada recibió atención médica y fue sometida a estudios.

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Cumplido el tiempo señalado, los abogados de López Troche pretendían que la mujer permaneciera un mes más en la citada dependencia, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción, donde la semana pasada se descubrió que en pocos días de reclusión había acondicionado su celda con varias comodidades, argumentando una cuestión de “humanidad”. Lo cierto es que el hecho le costó el cargo a la directora de la sede policial.

Ante el rechazo de la solicitud, Dalia López fue subida a un móvil de traslado, junto a otras cuatro presas, para su reclusión en el Comple.

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La mujer, que permaneció prófuga por seis años, está imputada por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal.

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El Ministerio Público la acusa de haber gestionado la producción de cédulas de identidad de contenido falso para el exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho” y su hermano Roberto de Assis Moreira, quienes incluso estuvieron presos en nuestro país.