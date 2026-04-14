Dos hermanos fueron detenidos por hurto de autopartes en Asunción

El procedimiento se registró el lunes, alrededor de las 20:00, en la zona de Libertad y Pitiantuta, del barrio Mariscal López, cuando agentes realizaban patrullas preventivas en inmediaciones de áreas universitarias, donde se reportan frecuentes hurtos de autopartes.

Según el subcomisario Livio Brizuela, los uniformados divisaron a dos hombres a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución.

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Interceptación y hallazgo de evidencias

Los agentes lograron interceptar a los sospechosos y, durante la verificación, encontraron en poder de uno de ellos varios accesorios de vehículos dentro de una mochila.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados hasta la sede policial para una mejor verificación y para determinar la procedencia de los objetos incautados.

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Identidad de los aprehendidos

Los detenidos fueron identificados como:

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Arturo Tobías Montiel Ruiz Díaz , de 25 años

José Sebastián Mora Montiel, de 22 años

Ambos son hermanos y cuentan con antecedentes por hechos de hurto registrados en el año 2025. Se desplazaban en una motocicleta de la marca Kenton.

Foco en zonas universitarias

El subcomisario Brizuela indicó que este tipo de hechos se registra con mayor frecuencia en inmediaciones de universidades, donde los vehículos permanecen estacionados en la vía pública.

En ese contexto, señaló que las patrullas se intensificaron en estos sectores con el objetivo de prevenir y desarticular este tipo de delitos.

Disposición fiscal

El caso fue comunicado al Ministerio Público. La agente fiscal de turno, Claudia Acosta, dispuso que los aprehendidos permanezcan demorados, en espera de que se presenten denuncias relacionadas con el supuesto hurto de accesorios de vehículos.