Hurto domiciliario en la Chacarita: detienen a mujer con frondosos antecedentes

El procedimiento se registró el lunes, alrededor de las 15:20, sobre las calles Manuel Gondra casi Paraguarí. Agentes policiales acudieron al lugar tras una alerta emitida por el sistema 911, que daba cuenta de un presunto hecho de hurto domiciliario.

Según el comisario Isidro Gamarra, personal que realizaba patrullas a pie en la zona fue redirigido inmediatamente al sitio, lo que permitió una rápida reacción.

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Vecinos dieron la alerta

De acuerdo al informe, vecinos observaron el momento en que la sospechosa salía de la vivienda con los objetos, alertando tanto a la propietaria como a la Policía Nacional.

Con los datos proporcionados, los intervinientes realizaron un rastrillaje en la zona baja del barrio, donde lograron interceptar a la mujer y proceder a su aprehensión.

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Objetos recuperados

Durante el procedimiento, los agentes lograron recuperar los objetos denunciados como hurtados:

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Una placa eléctrica de la marca Mang

Un secarropa de 8,8 kg de la marca Mueller

Los bienes ya estaban siendo trasladados por la sospechosa al momento de su detención.

Detalles de la aprehendida

La detenida fue identificada como Yenifer Gabriela Villaverde González, de 27 años, domiciliada en la zona baja del barrio Ricardo Brugada.

Según registros policiales, cuenta con varios antecedentes por hechos similares, incluyendo causas por hurto en los años 2016, 2022 y 2024, además de una orden de búsqueda y localización en 2014.

El caso fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Nº 4, abogado Julio Paredes, quien dispuso que la mujer permanezca en una celda de seguridad transitoria, a disposición del Ministerio Público.