MRA: esto explica el fiscal sobre la mujer que intentó prenderse fuego

La Policía Nacional reportó que durante la mañana de este martes, una mujer de 33 años habría derramado sobre su cuerpo un líquido que sería combustible con la aparente intención de prenderse fuego, ya que tenía fósforos consigo. El hecho ocurrió en la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso.

La mujer se retiró del lugar en compañía de sus abogados luego de conversar mediante una videollamada -porque se encontraba en Luque por una Cámara Gesell- con el fiscal Itálico Rienzi, quien investiga un caso de presunto abuso sexual en niños y un familiar de la denunciante es el principal sospechoso.

Al respecto, el agente del Ministerio Público detalló que el caso aún se encuentra en etapa de recolección de pruebas y sostuvo que la reacción de la mujer se habría dado porque su familiar supuestamente le mencionó que tiene “todo arreglado” o “comprado” en la Fiscalía.

Asimismo, explicó que él no era el fiscal asignado originalmente y aparentemente la mujer hoy exigía los expedientes de la causa, sin embargo, en la zonal de Mariano Roque Alonso solo se encuentra la carpeta.

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Conducta de la mujer sería investigada

Entre sus declaraciones a ABC, Rienzi enfatizó que su integridad profesional no está comprometida y sostuvo que como padre de familia, mucho menos toleraría un caso de abuso sexual en niños.

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Finalmente, confirmó que la conducta de la mujer está siendo objeto de una investigación paralela por parte de la fiscala de turno, ya que se podría hablar de una producción de riesgos comunes al intentar producir un incendio.

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