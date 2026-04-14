Luque: joven cae tras hurtar motocicleta en estacionamiento de supermercado

El procedimiento se realizó en la noche del lunes, alrededor de las 20:30, luego de un trabajo de análisis de imágenes de circuito cerrado que permitió identificar al supuesto autor del hurto de una motocicleta.

Según el oficial César Quiñónez, el hecho fue denunciado cerca de las 17:00, tras la sustracción de una motocicleta desde el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Coronel Martínez, Tercer Barrio de Luque.

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Rastrillaje y aprehensión en la vía pública

Tras la denuncia, agentes policiales iniciaron un rastrillaje en conjunto con personal motorizado, logrando ubicar al sospechoso horas después en la vía pública.

El detenido fue identificado como Milton Damián Amarilla, de 26 años, domiciliado en la ciudad de Limpio.

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Antecedentes del detenido

De acuerdo con datos policiales, el hombre cuenta con varios antecedentes, entre ellos por robo agravado, perturbación de la paz pública, transgresión a la ley de armas y producción de riesgos comunes.

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La motocicleta hurtada fue recuperada tras el procedimiento policial. La víctima, que había realizado la denuncia en la Comisaría 52ª Central, fue informada del hallazgo y acudió a la sede policial para los trámites correspondientes.

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Investigación y comunicación fiscal

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades del aprehendido.

Desde la Policía destacaron que, pese a que el biciclo no contaba con sistema GPS, las imágenes de seguridad fueron determinantes para identificar al sospechoso y lograr su detención en pocas horas.