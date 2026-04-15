Ciudad del Este: Banda que robó celulares sería la misma que asesinó a un guardia en un asalto

El robo de celulares se produjo ayer a las 12:27 en la esquina de Abay y Pa’i Pérez, en el centro de Ciudad del Este, en una zona eminentemente comercial.

El botín consistió en unos 470 celulares iPhone que estaban en varias cajas de cartón transportadas por los carretilleros Alex Ricardo Ríos Calonga, de 23 años; Richard Ariel Pereira Aguirre, de 19 años, y Rodrigo Esperanza Mendoza Irala, de 22 años, quienes figuran como denunciantes.

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Inicialmente, estos dijeron que fueron apretados por hombres con armas largas, pero un video del caso revela que en realidad los cuatro delincuentes que actuaron directamente simularon ser estibadores y no tenían nada en las manos.

Para la Policía, incluso podría tratarse de una entrega, ya que justamente los autores ni siquiera tenían armas de fuego.

El fiscal de la causa es Alcides Agustín Giménez Zorrilla.

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Tras asalto, Policía capturó a tres sospechosos

Las mercaderías robadas fueron llevadas en un furgón Toyota Noah negro, que fue rastreado mediante cámaras de circuito cerrado y localizado anoche por policías del Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este en una casa del barrio Santa Inés del municipio vecino de Presidente Franco.

El el mismo procedimiento, fueron capturados tres supuestos colaboradores de la banda que robó los celulares, Reinaldo Daniel Fernández González, de 36 años, quien ya era buscado luego por estafa; Alfredo Rubén Cabrera González, de 35 años, y Édgar Segovia Castillo, de 47 años.

Estos habrían participado en el proceso de recepción de los celulares y el ocultamiento y modificación del vehículo utilizado, a cual ya le retiraron las calcomanías que lucía en el momento del golpe y la chapa que tenía durante el atraco.

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Con la información proporcionada por los detenidos, los policías entraron al aguantadero de la banda y recuperaron las prendas y accesorios usados por los falsos estibadores que cometieron el ilícito.

Homicidio en el barrio Obrero de Ciudad del Este

La información recabada por los policías investigadores refiere que el furgón negro usado ayer en el robo de los celulares en el microcentro de Ciudad del Este sería el mismo que se utilizó el 23 de marzo pasado en el asalto al depósito de la empresa Holding Xtreme Import Export, en el barrio Obrero de la misma ciudad.

En ese golpe, resultó asesinado el guardia de seguridad Sebastián Alfonzo Amaro, de 51 años, quien acusó dos balazos efectuados por uno de los tres asaltantes que entraron al establecimiento.

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Ese asalto fatal es atribuido por la Policía a una banda supuestamente comandada por Wilson Darío Rotela Coronel, de 28 años, alias Wilson’i, quien es uno de los ocho presos que se fugaron el 26 de marzo de 2025 de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Wilson estaba preso por el homicidio del oficial primero de la Policía Nacional Gustavo Isaac Bareiro Godoy, de 31 años, ocurrido el 27 de julio de 2022, cuando el agente casualmente llegó a la bodega Zuall Autoservice en el barrio Obrero de Ciudad del Este, que justo en ese momento estaba siendo asaltada por una gavilla.