Madre e hija siguieron en el “negocio” mientras cumplían arresto domiciliario

Se trata de de Petrona Torales (52) y su hija, Daysi Leticia Caballero Torales (33), quienes fueron detenidas en su vivienda, ubicada en el barrio Botánico de la ciudad de Asunción, durante un operativo encabezado ayer por la fiscala antidrogas Ingrid Cubilla y acompañado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La agente del Ministerio Público ya presentó imputación contra madre e hija por los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes (art. 27) y comercialización de drogas (art. 44), de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria Ley N° 1.881.

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Igualmente, la fiscala Cubilla solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para ambas mujeres, en cuyo poder se encontraron 50 dosis de cocaína, distribuidas en moñitos para su venta.

La intervención del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad se dio luego del seguimiento hecho por ambas instituciones a la denuncia recibida sobre la actividad presuntamente ilícita desplegada por madre e hija.

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Dos comitivas, un mismo objetivo

Los datos señalan que la denuncia fue hecha en el mes de noviembre de 2025, sin embargo, agentes de la Senad ya estaban llevando a cabo una investigación sobre ambas mujeres y su actividad en el referido barrio capitalino.

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Pese a la vigilancia que había montado la entidad antidrogas, el allanamiento a la vivienda de Torales y su hija se retrasó por falta de agentes para acompañamiento. De igual forma, el seguimiento a lambas continuó desde finales de enero de este año y el procedimiento finalmente se concretó este jueves último.

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Llamativamente, mientras la fiscala Ingrid Cubilla y los agentes de operaciones urbanas de la Senad realizaban las diligencias correspondientes a la intervención, llegó otra comitiva, conformada por el agente fiscal Fernando Meyer, con acompañamiento de policías de Antinarcóticos, quienes también estaban investigando a las mujeres, que para ese momento ya estaban en calidad de detenidas por la Senad.

Aparentemente, la denuncia realizada en contra de ambas fue hecha tanto ante la Secretaría Nacional Antidrogas como ante la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, por eso es que se realizaron pesquisas en contra de ellas en el mismo periodo y, anecdóticamente, se ejecutaron los procedimientos el mismo día.

Madre e hija deben afrontar juicio oral por microtráfico

Ya en noviembre del 2024, Petrona Torales, su hija Daysi Caballero y una mujer más, identificada como Neida Magalí Torales (29), habían sido detenidas por Antinarcóticos de la Policía Nacional, bajo dirección del fiscal Luis Said. Las dos s habrían utilizado una despensa del barrio como fachada para la venta de estupefacientes.

En dicho procedimiento se incautaron de 229 dosis pequeñas y una dosis grande de supuesta cocaína tipo crack, que totalizó 82,64 gramos.

Al inicio, la madre e hija, principalmente, cumplieron con la medida de prisión preventiva, pero posteriormente el juez penal de Garantías Rolando Duarte otorgó el arresto domiciliario a ambas. En el caso de Daysi Caballero, en el mes de diciembre de 2024.

Es decir que las mismas se encontraban cumpliendo la medida de arresto domiciliario, a la espera de su juicio programado para el 23 y 24 de septiembre de 2026, sin supuestamente “descuidar” el negocio ilícito de la comercialización de sustancias estupefacientes.