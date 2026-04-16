Canindeyú: agentes de Senad y Policía intercambiaron disparos en confuso incidente

Un confuso hecho se produjo este jueves en un establecimiento agroganadero del distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, donde se produjo un intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que dejó una persona herida.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Ricardo Orué, director de la Policía Nacional en el departamento de Canindeyú, hizo un relato de los hechos, según estos le fueron comunicados por los agentes involucrados.

Un grupo de agentes de la Policía estaban desplegados desde hace varios días en el establecimiento agroganadero en el que se produjo el incidente, dando cumplimiento a una orden del Ministerio Público de resguardar el sitio ante amenazas de posible invasión por parte de indígenas, explicó el comisario Orué.

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Esta mañana, según el relato de los policías afectados, “un grupo armado desconocido” ingresó al sitio y realizó disparos hacia el lugar donde estaban los uniformados, quienes respondieron efectuando “disparos intimidatorios”.

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Solo después de ese intercambio de fuego, los atacantes desconocidos se identificaron como agentes de la Senad, dijo el jefe policial.

Guardia herido

El incidente dejó como saldo una persona herida: un guardia privado del establecimiento agroganadero, quien estaba a unos 30 metros del sitio en el que se hallaban los policías y recibió una herida de bala en el muslo derecho y fue trasladado al Hospital Regional de Saltos del Guairá.

Las circunstancias exactas en que se produjo el incidente aún están siendo esclarecidas, dijo el comisario.