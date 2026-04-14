Rolón descentraliza intervención en causas por maltrato animal

El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, resolvió descentralizar la intervención en los casos de denuncias por maltrato animal, a través de la Resolución FGE N° 1187, la cual tendrá efecto a partir de este miércoles 15 de abril. Esto como una forma de reorganización y descompresión en la tramitación de causas penales.

El documento a su vez modifica lo que se resolvió por resolución FGE N° 4312/2025, mediante la cual fue designada como fiscala adjunta Gilda Noemí Villalba Tottil y a su vez encargada de las denuncias por maltrato animal, con intervención a nivel país.

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Esta decisión del fiscal general del Estado descomprimió la carga que tenía la fiscala adjunta Gilda Villalba, en atención a que la misma debía supervisar la tramitación de causas de 92 agentes fiscales distribuidos por todo el territorio nacional y están encargados de las denuncias por maltrato animal.

De esta forma, estableció que los distintos fiscales adjuntos serán los responsables de intervenir en las causas derivadas de denuncias penales sobre el citado hecho punible, en sus respectivas áreas de cobertura. Esta decisión y asignación de labores no perjudicará sus funciones originales, según señala el escrito.

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Fiscala adjunta con varias unidades a su cargo

La fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil fue asignada como Fiscala Adjunta de Capital, en reemplazo de la fiscala adjunta Patricia Rivarola, cuya renuncia por motivo de su jubilación fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el año pasado.

Villalba Tottil, hasta ese momento, venía desempeñándose en el mismo rango dentro del Ministerio Público, pero estaba encargada del Área III - Sur, departamento Central, desde el mes de octubre de 2024. Anterior a esto, estuvo a cargo de Caaguazú.

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Tras asumir la fiscalía adjunta en Capital, Villalba Tottil también quedó encargada de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y Género de Asunción; también, causas de Delitos Electorales de la capital y causas relacionadas a denuncias por maltrato animal, a nivel país. Esto último fue modificado por Rolón ahora.