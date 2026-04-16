Video: motochorros asaltan a mujer cuando llegaba a su casa en Luque

El asalto se registró el 14 de abril, alrededor de las 20:15, sobre la calle Fernando de la Mora, en la compañía Mora Cué. La víctima, identificada como Miryan Vera Añazco (43), regresaba de su jornada laboral cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Según el reporte policial, los delincuentes la amenazaron con un arma blanca y la obligaron a entregar sus pertenencias.

Lea más: Presunto asaltante abatido en Ñemby: cómplice estaría herido, según la Policía

Robo con violencia

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes se alzaron con un teléfono celular, además de la suma de G. 100.000 que la mujer llevaba consigo.

El comisario Ulises Portillo, de la Comisaría 28ª Central de Mora Cué, señaló que los atacantes actuaron con violencia, propinando golpes y patadas para consumar el robo, aunque la víctima no reportó heridas de gravedad.

Lea más: Video: así fue el asalto al local de Biggie donde balearon a un cajero

Cámaras captaron el hecho

El jefe policial confirmó que el asalto quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, las cuales ya están en poder de los investigadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las grabaciones se observa a los dos sospechosos, quienes actuaron a cara descubierta, lo que podría facilitar su identificación.

Lea más: Video: así asaltaron una estación de servicios en CDE

Búsqueda de los responsables

Agentes de la Comisaría 28ª Central iniciaron un operativo para dar con los autores del hecho, quienes, según la descripción de la víctima, serían jóvenes.

La Policía se encuentra analizando las imágenes y recabando más datos para lograr la identificación y captura de los presuntos motochorros.