Video: violento asalto a local comercial en Ypané con falsos “policías”

Cuatro hombres armados perpetraron un asalto en un minimercado de la compañía Thompson, en Ypané, durante la mañana de este viernes. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y es investigado por la Policía, que aún no brinda un reporte oficial.

El hecho ocurrió a las 08:05, cuando cuatro hombres llegaron a bordo de un vehículo frente al establecimiento comercial.

Según se observa en las imágenes de seguridad, los malvivientes descendieron rápidamente portando armas de fuego cortas y escopetas.

Para intentar pasar desapercibidos o confundir a las víctimas, algunos de los asaltantes vestían chalecos tácticos con la inscripción “Policía” en la espalda, además de cubrir sus rostros con pasamontañas, tapabocas y quepis.

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El “minuto de terror” del asalto en Ypané

La secuencia de video muestra cómo los criminales interceptaron primero a un trabajador que se encontraba en la vereda, a quien obligaron a ingresar al local a punta de pistola. Una vez adentro, tres mujeres que se encontraban en el comercio se lanzaron al suelo ante la agresividad de los atacantes.

“Entreguen la plata”, se escucha decir a uno de los delincuentes en el audio ambiente del video, mientras exigían con insistencia la ubicación del efectivo. Ante las amenazas, una de las empleadas indicó que el dinero no estaba en la caja principal.

Bajo custodia de uno de los delincuentes, la trabajadora fue llevada hasta otro sector del local para entregar el dinero, mientras otro de los cómplices se encargaba de vaciar la caja de recaudación del día y buscar otros objetos de valor.

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El vídeo culmina cerca de las 08:08, por lo que se desconoce con mayores detalles cómo prosiguió el hecho. Hasta el momento, no se reportaron datos oficiales sobre el monto robado ni sobre personas detenidas.