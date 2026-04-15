Dueño de joyería se salvó al refugiarse en el baño durante violento asalto en Ñemby

El dueño de la joyería “JD Joyería”, ubicada sobre la avenida Santa Rosa de la ciudad de Ñemby, se salvó al refugiarse en el baño durante un violento asalto perpetrado por dos delincuentes que llegaron en una motocicleta.

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“Todo ocurrió muy rápido. Al percatarme de que se trataba de un asalto, entré al baño junto con la chica que trabaja conmigo y desde allí empecé a llamar a la Policía. No vi nada, pero sí escuché que hubo una balacera afuera”, relató el propietario, Jorge Daniel Vera Giménez.

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El propietario de la joyería contó que vivió momentos de angustia. “En todos estos años que trabajo en este rubro no he tenido una experiencia similar, pero últimamente hay mucha inseguridad, a pesar de que estamos cerca de la comisaría y sea a la luz del día”, refirió.

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Relató que ayer el negocio que está al lado de su local también fue ‘visitado’ por unos malvivientes. “Ayer, el local que está al lado de mi negocio fue visitado por malvivientes. En mi caso, no conozco a las personas para decir que hicieron un estudio del terreno, pero se nota que sabían cada espacio, porque fueron directo a las zonas específicas donde estaban las joyas”,mencionó.

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Los asaltantes se llevaron joyas de oro y platería, además de dinero en efectivo, aunque no precisó el monto ni la cantidad de objetos robados. “Ahora voy a hacer un inventario de todo lo que falta, pero dinero no fue mucho, porque no había mucha cantidad. Sí llevaron aros, cadenas y pulseras de platería y oro”, explicó.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 en el local situado sobre la calle Santa Rosa, en la ciudad de Ñemby. Tras el asalto, se produjo un enfrentamiento a tiros con tres agentes de la Comisaría 7ª, que realizaban patrullaje por la zona.

El acompañante del motociclista descendió y cometió el atraco. Al intentar huir, recibió un disparo en el brazo izquierdo, con salida en la espalda, además de otro impacto en la cabeza que le causó la muerte casi de forma instantánea. En tanto, el conductor de la motocicleta resultó herido en una pierna.

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El comisario principal Carlos Acosta señaló que se registraron múltiples disparos, aunque no hubo civiles ni policías heridos.

“Hubo varios impactos de bala. En la patrullera, las dos ventanas fueron totalmente destruidas. Tenemos el arma del asaltante, que quedó entre sus piernas”, indicó.

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Los tres efectivos de la Comisaría 7ª de Ñemby realizaban un recorrido preventivo cuando fueron atacados a tiros por los delincuentes, lo que derivó en el enfrentamiento armado, según el reporte del hecho.