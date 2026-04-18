Luque: detienen a cuatro personas, entre ellos un adolescente buscado por homicidio

Un procedimiento de la Policía Nacional realizado esta madrugada, alrededor de las 02:30, culminó con la detención de cuatro personas en la vía pública, sobre las calles Claudio Arrúa y Roque González, en el Cuarto Barrio de la ciudad de Luque.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Comisaría 3ª Central, con apoyo del Grupo Águila, en el marco de un plan de fortalecimiento de seguridad orientado a prevenir hechos punibles en zonas comerciales y estaciones de servicio 24 horas. Esto tras los recientes asaltos a la cadena Biggie y a un local comercial en Ypané.

Durante la intervención, los agentes visualizaron a un grupo de personas en una zona oscura que intentaron huir al percatarse de la presencia policial. Tras ser interceptados, se procedió a la verificación de los mismos.

Adolescente tenía orden de captura por homicidio

Entre los aprehendidos se identificó a Enzo Miguel Romero Mareco (20), sin antecedentes; Juan Ángel Ortiz Cantero (22), también sin antecedentes; y Fabio Daniel Benítez Meza (20), quien cuenta con registro de búsqueda y localización desde el 19 de diciembre de 2023.

Durante el procedimiento, del poder de Romero Mareco se incautó un arma de fuego calibre 22 con seis cartuchos sin percutir, mientras que los demás poseían teléfonos celulares al momento de la intervención.

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Al verificar los datos de uno de los detenidos en el sistema informático policial, se constató que se trataba de un menor de 15 años con orden de captura vigente en el marco de una causa por homicidio doloso y otros hechos punibles.

El adolescente cuenta además con antecedentes recientes, según el informe policial.

Fiscalía ordena permanencia en comisaría

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Laura Ramírez, quien dispuso la permanencia de los aprehendidos en la comisaría y su comparecencia este sábado, además de la remisión de las evidencias al Ministerio Público.

Los involucrados fueron trasladados previamente al Hospital de Luque para diagnóstico médico, conforme al protocolo vigente.

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El jefe de Prevención de Central, José Santa Cruz, señaló que el grupo está siendo investigado para determinar si guarda relación con hechos punibles recientes, considerando su comportamiento al notar la presencia policial y la posesión del arma.