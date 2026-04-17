Ñemby: fallece peatón atropellado y familiares piden ayuda para ubicar a conductor fugitivo

La víctima del accidente de tránsito ocurrido el miércoles, Carlos Acosta Gibbons (66), murió a la 01:15 de este viernes, luego de permanecer internado con pronóstico reservado en el Hospital del IPS - Ingavi. El percance ocurrió en la intersección de las calles Las Mercedes y Acceso Sur, en el barrio Cañadita de la ciudad de Ñemby.

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De acuerdo con los datos, el hombre fue embestido por un automóvil de la marca Toyota, modelo Duet, de color claro (blanco), cuyo conductor no detuvo la marcha y huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida. Hasta el momento, no se cuenta con datos de la chapa del rodado.

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Tras el impacto, Acosta fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital del IPS-Ingavi, donde permaneció internado en estado delicado. Pese a los procedimientos médicos realizados, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

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Su hija, Laura Acosta, señaló que su padre recibió atención adecuada en el centro asistencial, aunque su condición era crítica desde el momento del accidente.

“Recibió una buena atención en el hospital, pero el pronóstico era muy grave y, pese a que se le realizaron todos los procedimientos médicos apropiados, falleció”, expresó.

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La mujer pidió que el caso sea investigado y que se identifique al responsable del hecho. “Pedimos que sea investigado el caso, ya que hasta ahora la fiscalía no ha hecho ningún tipo de diligencia para dar con el responsable de la muerte de mi padre”, manifestó.

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Según relató, su padre había salido de su vivienda con destino a su lugar de trabajo en el aeropuerto, donde se desempeñaba como despachante auxiliar. Se dirigía a esperar el ómnibus cuando fue atropellado sobre la calle Las Mercedes, casi Acceso Sur.

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El impacto se produjo en uno de los costados del vehículo, lo que coincide con imágenes de circuito cerrado en las que se observa un automóvil blanco involucrado en el hecho.