Llegada tardía y entradas “quemadas”: así empezó a descomponerse el clásico, según la Policía

El comisario César Silguero, comandante de la Policía Nacional, fue el primero en hablar durante la conferencia de prensa convocada luego de los disturbios generados el domingo durante el clásico del fútbol paraguayo y que dejaron por el suelo la imagen de la institución encargada de la seguridad, cuyos agentes fueron visiblemente sobrepasados en un operativo que los dejó a merced de los barrabravas.

“La Policía Nacional lamenta profundamente lo ocurrido y se compromete con firmeza a seguir actuando dentro del marco de la ley para prevenir, contener y sancionar cualquier conducta que ponga en riesgo el orden público y la seguridad ciudadana”, indicó la autoridad. En ese sentido, afirmó que unidades especializadas llevan adelante un trabajo de identificación a partir de las imágenes recolectadas. Estos elementos serán entregados a la Fiscalía, dijo.

Lea más: Superclásico: dos policías siguen en observación y uno requerirá cirugía

Incidentes arrancaron afuera del estadio

El comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción, explicó las fases desarrolladas dentro del operativo de seguridad que rodea al clásico. Según el jefe policial, la cobertura arrancó el sábado a las 18:00 en inmediaciones del estadio “para dar seguridad a los vecinos”, señaló.

Desde las 13:00 del domingo, tres mil quinientos policías estaban destinados al operativo que comenzó con el plan “Py’aguapy”, durante el cual se verifica el ingreso a Asunción; posteriormente se realizó un cateo superficial que incluye el alcotest y finalmente la carpa azul, donde se realiza una verificación aleatoria.

Agüero afirmó que el primer inconveniente fue la llegada tardía de los barrabravas visitantes, aunque el mismo admitió que los 25 buses que trasladaban a los aficionados fueron acompañados por la Policía Nacional. A la llegada tardía se sumó el problema de las entradas, ya que, según el comisario, muchos de los hinchas intentaron entrar al estadio con entradas magnéticas que ya habían pasado los controles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Violencia en el Clásico: las impactantes imágenes aéreas

“Algunos aficionados no portaban entrada, tenían entradas ya totalmente quemadas que no pasaban, justamente por el control policial y comenzaron los inconvenientes en esa parte. Los que quedaron afuera ya empezaron a crear disturbios”, explicó.

Hinchas entraron con cascotes y bombas, admite Policía

El comisario Héctor Fernández, jefe del Departamento de Seguridad de Eventos Deportivos, habló de lo que se vivió ya en las gradas del estadio, donde, según explicó, los agentes antidisturbios comenzaron a recibir cascotazos por parte de los hinchas, lo que confirma el fracaso de los controles afuera del recinto.

“Personal táctico y de eventos trata de sobrellevar la situación y empieza a recibir cascotazos con elementos contundentes que pareciera ya haberse proveído por el camino. En este lugar es donde tuvimos el primer evento suscitado ayer”, comenzó diciendo.

Según Fernández, este primer episodio tuvo lugar cinco minutos antes de que se iniciara el partido. En ese momento los aficionados hicieron explotar bombas de estruendo, lo que, según dijo, motivó a elaborar un primer plan de evacuación en caso de que la situación se desbordara, lo cual finalmente ocurrió.

El comisario añadió que los hinchas tenían en su poder botellas de gaseosa, pese a estar prohibido. Esas botellas fueron cargadas con líquidos para arrojar a los uniformados y también usaron grifos que arrancaron de los baños y parte de la construcción deteriorada en el estadio.

Lea más: Fiscalía procesa a seis hinchas por incidentes en el Superclásico: ¿a qué penas se exponen?

En su presentación, el jefe policial expuso el momento en que un agente del grupo táctico perdió el equilibrio por las patadas y empujones y siguió siendo agredido en medio del conflicto. Llamativamente, Fernández destacó que un escopetero no usó su arma y priorizó el rescate de su compañero; sin embargo, las imágenes difundidas evidencian que se usaron balines de goma contra los hinchas.

Lea más: ¿Cómo están los heridos del Superclásico? Esto informan desde el Hospital de Barrio Obrero

“Policía se defendió, no reprimió”

El comisario Francisco Ávalos, director de Operaciones Tácticas, defendió la respuesta policial y afirmó que todo lo actuado fue en el marco del protocolo establecido. Señaló que en todo momento los agentes realizaron acciones defensivas y no represivas.

“Se trató de persuadir verbalmente. Personal de eventos deportivos y otros de prevención trataron en todo momento de que se bajen los ánimos pero cuando empezó una escaramuza mayor, cuando ya teníamos personal que no puedo recomponerse, es el momento en que reciben refuerzo de antidisturbios para procurar contener esa situación”, explicó.

Resumen de aprehendidos y heridos luego del clásico

El comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, hizo un resumen de los aprehendidos, detenidos y heridos en el marco del encuentro deportivo que terminó suspendido a causa de los incidentes:

18 aprehendidos con alcotest positivo

7 aprehendidos por perturbación a la paz pública, tenencia de arma blanca y estupefacientes

6 detenidos a disposición del Ministerio Público

32 trabajadores informales y cuidacoches identificados

11 agentes heridos (dos siguen internados)

Lista de policías heridos luego del partido

Durante la conferencia de prensa se brindó la lista completa de los uniformados que resultaron heridos durante el enfrentamiento en las gradas. La mayoría de ellos son policías de bajo rango.