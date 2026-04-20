Video: así se vivieron los incidentes del Superclásico desde la “bodycam” del policía José Jiménez

El partido entre Olimpia y Cerro Porteño, el partido más importante del fútbol paraguayo, quedó suspendido ayer luego de una serie de disturbios protagonizados principalmente por integrantes de barras organizadas del club azulgrana.

Los incidentes derivaron en enfrentamientos directos con agentes de la Policía Nacional, tanto en los accesos como en sectores internos del estadio Defensores del Chaco.

El oficial José Jiménez, conocido en redes sociales como el “policía youtuber”, captó en video varios de los momentos más críticos de la jornada mediante una cámara corporal (bodycam).

Las imágenes muestran el desarrollo de los hechos desde la perspectiva policial y evidencia la escalada de tensión, así como la intervención de los agentes antidisturbios.

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Enfrentamientos dentro y fuera del estadio

Uno de los episodios registrados corresponde a los minutos previos al encuentro, cuando grupos de hinchas intentaron ingresar sin entradas al estadio. Según la Policía, esta situación derivó en los primeros enfrentamientos, que fueron contenidos por personal antidisturbios apostado en los accesos.

El video también evidencia los momentos de mayor tensión, pues muestra los disturbios generados en la Gradería Norte, donde se produjeron choques entre hinchas y uniformados.

En ese contexto, se observa el uso de balines de goma y gases lacrimógenos como parte del operativo para dispersar a los grupos violentos.

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Un agente herido en medio de la violencia

Uno de los momentos más impactantes de las imágenes muestra a un agente antidisturbios gravemente herido, con el rostro ensangrentado y dificultades para mantenerse en pie, tras haber sido atacado durante los incidentes. El uniformado fue auxiliado por compañeros y algunos presentes en el lugar.

En otro tramo del video, el oficial Jiménez acompaña a un pelotón antidistubrios que interviene en el sector de plateas, donde hinchas de Olimpia se acercaron al perímetro que separa la Gradería Norte y generaron un nuevo foco de tensión con barrabravas de Cerro Porteño.

Calma relativa y retiro de los aficionados

Hacia el final del video, con la situación parcialmente controlada, se observa a varios hinchas acercarse al oficial para tomarse fotografías, mientras este les solicita que abandonen el sector sin generar nuevos disturbios.

La jornada se cerró con un fuerte operativo de seguridad y un Superclásico inconcluso, marcado por la violencia.

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El video dura 40 minutos y fue publicado en el perfil del oficial Jiménez en Youtube. Se puede encontrar bajo el título de “Cap. 17°/2026 Procedimientos Policiales”.