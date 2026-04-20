Niegan fracaso en el Superclásico: Gobierno y APF anuncian medidas que ya habían prometido

Este lunes tuvo lugar una conferencia de prensa en la que autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comentaron sobre los incidentes violentos protagonizados por hinchas y la Policía ayer en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, durante el desarrollo del clásico del fútbol paraguayo que disputaban Olimpia y Cerro Porteño.

Cuando se había jugado casi media hora del partido de ayer se produjo un enfrentamiento masivo entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía en la Gradería Norte del estadio, que llevó a la suspensión del encuentro deportivo. También se registraron incidentes en los alrededores del estadio.

La Policía realizó disparos con munición de goma y lanzó gas lacrimógeno dentro del estadio. Numerosos aficionados sufrieron heridas de balines y fueron afectados por el gas, mientras que 11 policías sufrieron lesiones.

“Esto no se va a repetir nunca más si Dios quiere”

En la conferencia de prensa de hoy, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció “medidas de corto plazo que van a tener aplicación inmediata, con respaldo de la Fiscalía General del Estado”, para prevenir incidentes similares en eventos deportivos futuros.

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Sin embargo, el ministro Riera mencionó medidas que en teoría ya estaban en vigencia como la implementación de entradas individuales validadas por la Policía o a “implementación de tecnología punta” de reconocimiento facial y controles biométricos “en los partidos importantes”, además de la confección de una “lista definitiva” de personas con antecedentes judiciales que no podrán entrar a eventos deportivos.

Añadió que en el futuro se harán controles de la Policía y la APF para evitar que en los recintos en los que habrá eventos deportivos haya objetos que puedan utilizarse como armas.

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“Esto no se va a repetir nunca más si Dios quiere”, dijo.

Búsqueda de “responsables”

El ministro Riera comentó que “un equipo técnico de primer nivel” de la Policía está trabajando en “identificar a todos y cada uno de los responsables” de provocar el incidente de ayer en el Defensores del Chaco. Agregó que sanciones también “van a alcanzar a los buses que transportaron a estos vándalos y a los choferes que saben perfectamente a quién transportan”.

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Agregó que se realizarán reuniones “probablemente con todos los clubes”, cuyas autoridades a menudo tienen relacionamiento directo con las ‘barras bravas’ organizadas que suelen protagonizar incidentes.

Por su parte, el presidente de la APF, Robert Harrison, se limitó a decir que las medidas que anunció el ministro Riera “nos van a ayudar a seguir creando nuevos eventos libres de peligros”.

“No fallamos”, dice director de Policía

También intervino en la conferencia de prensa el director de la Policía Nacional en Asunción, comisario Juan Agüero, quien negó que haya habido un fracaso en la contención del incidente en la Gradería Norte del Defensores del Chaco porque “no tuvimos que lamentar la pérdida de un ser humano”.

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El comisario Agüero afirmó que los incidentes tuvieron su origen en la llegada de un grupo de entre 500 y 700 hinchas de Cerro Porteño -muchos de los cuales supuestamente no tenían entradas- luego del horario que había sido acordado con las autoridades encargadas de la seguridad en el estadio.

El ministro Riera señaló que esos hinchas “forzaron” su entrada, lo que habría posibilitado el ingreso de objetos prohibidos como ‘cebollones’ explosivos.