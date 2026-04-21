Intendente de Mayor Martínez habría proveído drogas a narcos argentinos, según medio

La semana pasada se realizó una serie de allanamientos en Asunción y puntos de los departamentos Central y Ñeembucú en el marco de una investigación sobre un supuesto esquema de tráfico internacional de drogas que, presuntamente, involucra al intendente de la ciudad de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú, Ariel Arce Rotela (ANR, Partido Colorado).

La investigación en Paraguay comenzó con base en información comunicada a las autoridades paraguayas por la Gendarmería de Argentina, que habla de la existencia de una red dedicada a enviar drogas desde territorio paraguayo a tierras argentinas para su distribución en el país vecino.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el periodista Germán de los Santos, del medio argentino La Nación, dio detalles de los antecedentes del caso, que en Argentina resultó en imputaciones de autoridades políticas y policiales.

Operación ‘Sapucay’

Según explicó De los Santos, en 2016 se llevó a cabo en la provincia argentina de Corrientes un operativo denominado ‘Sapucay’, por medio del cual se detectó la existencia de una red de tráfico de droga paraguaya que tenía su “centro neurálgico” en la localidad argentina de Itatí.

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La investigación determinó que estaban involucradas autoridades como el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; el jefe de Gendarmería local o distintos narcotraficantes de la zona que hacían cruzar marihuana desde Paraguay y la distribuían en siete provincias argentinas.

Uno de los sospechosos señalados como líderes del esquema era el narcotraficante Morenita Marín, quien logró escapar de las autoridades en 2016 y se refugió en Itá Corá, en la jurisdicción de la localidad paraguaya de Mayor Martínez, supuestamente bajo protección del actual intendente Ariel Arce.

Narco detenido declaró sobre Arce

En octubre de 2018, Marín fue capturado cuando regresó a territorio argentino y accedió a dar información a las autoridades, por lo que fue puesto en un programa de protección a testigos y trasladado con su pareja a la provincia de Buenos Aires.

Marín declaró antes las autoridades que compraba droga a Ariel Arce y a su hermano Hugo, quienes hacían llevar la droga desde el norte de Paraguay hasta la ciudad de Ayolas, Ñeembucú, para hacerla cruzar por agua a Itatí.

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En 2023, Marín desapareció de Buenos Aires y fue localizado de nuevo en Itatí, donde fue abatido en un enfrentamiento con la Policía. De los Santos manifestó que una hipótesis es que sus proveedores paraguayos lo entregaron.

En Argentina, la investigación derivada de la operación ‘Sapucay’ llevó a más de 50 imputaciones.

Arce, en la mira de la Gendarmería argentina

La Nación reporta que la Gendarmería argentina tiene en su mira desde hace años a los hermanos Arce. Mientras tanto, en Paraguay ni el intendente Arce ni su hermano tenían procesos judiciales abiertos.

Los allanamientos de la semana pasada revelaron que Ariel Arce tenía en su poder copias de cuatro tomos de una investigación sobre su persona que el Ministerio Público estaba desarrollando.

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La Fiscalía cree que el intendente pagó 120.000 dólares por los documentos a otro político colorado, Carlos Damián Cardozo – candidato a concejal de Villa Elisa –, cuya pareja, la asistente fiscal Alba Cristina Duarte, presuntamente se hizo con la documentación.