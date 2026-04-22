Datos que arroje la pericia a celulares de Marset podrían servir a Paraguay

Luego de la captura del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (35 años), el pasado 13 de marzo en la localidad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Policía de ese país llevó a cabo otros operativos con relación a la red de Marset. En ese marco se incautaron varios bienes y también objetos vinculados con la organización.

Entre los objetos que fueron incautados durante aquellos procedimientos, se citan cuatro cajas fuertes, dos de las cuales estaban en el sitio en el que fue detenido Sebastián Marset. En estas últimas se hallaron pasaportes falsos, joyas y dinero, así como un celular. Igualmente, se confiscaron tablets, computadoras y otros artículos electrónicos, según publica el medio uruguayo La Diaria.

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Los investigadores refirieron que ese celular encontrado contiene información sobre los contactos activos dentro de la estructura criminal, por lo que se estima que será un elemento clave para avanzar en la pesquisa.

A fin de obtener datos sobre la organización supuestamente liderada por Sebastián Marset, el comandante general de la Policía Mirko Sokol, informó que todos esos dispositivos a los Estados Unidos para que sean sometidos a pericia y se lleve a cabo la extracción de datos.

“La información que van a extraer, más las declaraciones que pueda dar el señor Marset, nos darán los elementos para iniciar investigaciones en el país contra todos los involucrados”, manifestó Sokol al medio boliviano La Razón.

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Pericia a celulares de Marset beneficiaría a Paraguay

Los artículos electrónicos que fueron remitidos a Estados Unidos serán sometidos a una pericia, la cual consistirá en la extracción de datos y análisis de estos. La información que pueda surgir de dichos dispositivos será integrada como evidencia en la investigación abierta en Bolivia sobre Marset y miembros de su estructura.

De hecho el fiscal Deny Yoon Pak había solicitado, en marzo pasado, cooperación jurídica con el Ministerio Público del vecino país y, en ese contexto ya había pedido detalles sobre la detención, las evidencias y la figura penal por la cual Marset fue expulsado a Estados Unidos.

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El pedido de cooperación jurídica a Bolivia incluso serviría para posteriormente solicitar también, cooperación jurídica con la Fiscalía de Estados Unidos.

En este sentido, toda la información que vaya a surgir de la extracción de datos de los artículos electrónicos incautados de Sebastián Marset y que serán incorporados por Bolivia en la investigación, desde el Ministerio Público de Paraguay señalaron que eventualmente la misma será compartida con nuestro país y podría engrosar el cúmulo informativo sobre la estructura de Marset en suelo nacional vinculada a la causa A Ultranza.